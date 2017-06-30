О первом лапароскопическом удалении почки сообщает ГКБ имени Кончаловского (ранее горбольница №3). В больницу планово поступил 60-летний мужчина с опухолью правой почки. Учитывая размер опухоли, её локализацию, общее состояние здоровья больного и другие факторы, врачи-урологи решили удалить орган щадящим способом. На передней брюшной стенке пациента сделали пять отверстий диаметром 0,5-1 сантиметр. Чтобы увеличить рабочее пространство, живот пациента изнутри был «надут» углекислым газом (он полностью выводится в конце операции). После этого ввели лапароскоп и другие инструменты, с помощью которых врачи начали выделять почку, аккуратно рассекая ткани и отодвигая другие органы. Чтобы предотвратить кровопотерю, все сосуды, подходящие к почке, зажимались специальными клипсами. Убедившись, что кровотечения нет, врачи через расширенный прокол удалили почку.

Операция прошла успешно. Пациент пришел в сознание еще в операционной, через три дня его выписали домой. Поскольку опухоль была обнаружена на ранней стадии и удалена щадящим способом, врачи прогнозируют полное выздоровление. Операцию провели профессор кафедры урологии Первого медицинского университета им. Сеченова Евгений Безруков и заведующий урологическим отделением ГКБ им. Кончаловского Сергей Цыганов.



Как только в больницу будет поставлено недостающее оборудование, а специалисты отделения урологии завершат необходимое обучение, такие операции будут введены в обычную практику, отмечается в сообщении.