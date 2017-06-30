Удаление почки (нефрэктомия) — тяжёлая операция с долгой реабилитацией. Благодаря методу лапароскопии для 60-летнего пациента операция прошла легче, снизился риск осложнений и срок восстановления. В больнице обещают сделать такие операции обычной практикой.
О первом лапароскопическом удалении почки сообщает ГКБ имени Кончаловского (ранее горбольница №3). В больницу планово поступил 60-летний мужчина с опухолью правой почки. Учитывая размер опухоли, её локализацию, общее состояние здоровья больного и другие факторы, врачи-урологи решили удалить орган щадящим способом. На передней брюшной стенке пациента сделали пять отверстий диаметром 0,5-1 сантиметр. Чтобы увеличить рабочее пространство, живот пациента изнутри был «надут» углекислым газом (он полностью выводится в конце операции). После этого ввели лапароскоп и другие инструменты, с помощью которых врачи начали выделять почку, аккуратно рассекая ткани и отодвигая другие органы. Чтобы предотвратить кровопотерю, все сосуды, подходящие к почке, зажимались специальными клипсами. Убедившись, что кровотечения нет, врачи через расширенный прокол удалили почку.
Операция прошла успешно. Пациент пришел в сознание еще в операционной, через три дня его выписали домой. Поскольку опухоль была обнаружена на ранней стадии и удалена щадящим способом, врачи прогнозируют полное выздоровление. Операцию провели профессор кафедры урологии Первого медицинского университета им. Сеченова Евгений Безруков и заведующий урологическим отделением ГКБ им. Кончаловского Сергей Цыганов.
Как только в больницу будет поставлено недостающее оборудование, а специалисты отделения урологии завершат необходимое обучение, такие операции будут введены в обычную практику, отмечается в сообщении.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.