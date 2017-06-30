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В зеленоградской больнице впервые удалили почку без большого разреза 30.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Удаление почки (нефрэктомия) — тяжёлая операция с долгой реабилитацией. Благодаря методу лапароскопии для 60-летнего пациента операция прошла легче, снизился риск осложнений и срок восстановления. В больнице обещают сделать такие операции обычной практикой.

фото: gb3zelao.ru

О первом лапароскопическом удалении почки сообщает ГКБ имени Кончаловского (ранее горбольница №3). В больницу планово поступил 60-летний мужчина с опухолью правой почки. Учитывая размер опухоли, её локализацию, общее состояние здоровья больного и другие факторы, врачи-урологи решили удалить орган щадящим способом. На передней брюшной стенке пациента сделали пять отверстий диаметром 0,5-1 сантиметр. Чтобы увеличить рабочее пространство, живот пациента изнутри был «надут» углекислым газом (он полностью выводится в конце операции). После этого ввели лапароскоп и другие инструменты, с помощью которых врачи начали выделять почку, аккуратно рассекая ткани и отодвигая другие органы. Чтобы предотвратить кровопотерю, все сосуды, подходящие к почке, зажимались специальными клипсами. Убедившись, что кровотечения нет, врачи через расширенный прокол удалили почку.

Операция прошла успешно. Пациент пришел в сознание еще в операционной, через три дня его выписали домой. Поскольку опухоль была обнаружена на ранней стадии и удалена щадящим способом, врачи прогнозируют полное выздоровление. Операцию провели профессор кафедры урологии Первого медицинского университета им. Сеченова Евгений Безруков и заведующий урологическим отделением ГКБ им. Кончаловского Сергей Цыганов.

Как только в больницу будет поставлено недостающее оборудование, а специалисты отделения урологии завершат необходимое обучение, такие операции будут введены в обычную практику, отмечается в сообщении.

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Обсуждение
Ольга Борисовна
2 часа назад
А что, у нас не делали? Что же мы такие отсталые? Моей тете 7 лет назад в Химках так удалили почку...
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