В здании на Новокрюковской, 10 в июле откроются ресторан быстрого питания KFC, доставка восточной еды Wok Box, турагентство и цветочный магазин. В здании напротив — Новокрюковская, 7 — кроме пиццерии начали продавать пиво и сладости. И еще есть много свободных площадей.
О новых арендаторах в торговом центре «Атлас» сообщает префектура. Пока там работает только аптека. Город строил это здание напротив станции Крюково как справочно-информационный центр (СИЦ) в рамках «реализации городской программы создания информационно-справочной системы», а теперь сдает в аренду. По данным зампрефекта Дмитрия Лаврова, большей частью площадей «Атласа» владеет ООО «Сигма», меньшей — ОАО «Городская информационно-справочная служба», учрежденное департаментом городского имущества. Торговая площадь ТЦ — около 1 тысячи квадратных метров.
Напротив строилась многоуровневая стоянка, но сейчас она стала «комплексом на станции Крюково». Пока здесь три арендатора — кроме пиццерии это «Крафтовое пиво» и «Конфетный рай». Помещения сдаются на всех четырех этажах и в подвале под супермаркет, ресторанный дворик, кафе, офисы.
Напишите в комментариях каких товаров и услуг вам не хватает возле станции Крюково?
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