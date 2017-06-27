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Чем заполняются новые торговые центры у станции Крюково? Ресторан, турагентство, цветы, пиво, конфеты и другие 27.06.2017 ZELENOGRAD.RU


В здании на Новокрюковской, 10 в июле откроются ресторан быстрого питания KFC, доставка восточной еды Wok Box, турагентство и цветочный магазин. В здании напротив — Новокрюковская, 7 — кроме пиццерии начали продавать пиво и сладости. И еще есть много свободных площадей.

фото: rentzel.ru

О новых арендаторах в торговом центре «Атлас» сообщает префектура. Пока там работает только аптека. Город строил это здание напротив станции Крюково как справочно-информационный центр (СИЦ) в рамках «реализации городской программы создания информационно-справочной системы», а теперь сдает в аренду. По данным зампрефекта Дмитрия Лаврова, большей частью площадей «Атласа» владеет ООО «Сигма», меньшей — ОАО «Городская информационно-справочная служба», учрежденное департаментом городского имущества. Торговая площадь ТЦ — около 1 тысячи квадратных метров.

Напротив строилась многоуровневая стоянка, но сейчас она стала «комплексом на станции Крюково». Пока здесь три арендатора — кроме пиццерии это «Крафтовое пиво» и «Конфетный рай». Помещения сдаются на всех четырех этажах и в подвале под супермаркет, ресторанный дворик, кафе, офисы.

Напишите в комментариях каких товаров и услуг вам не хватает возле станции Крюково?

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