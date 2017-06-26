Рыбаки собрались вокруг озера со своим снаряжением к 9:00 утра: для соревнований береговую линию разделили на 69 участков, но официальных участников оказалось поменьше — 53 человека, зато очень много было наблюдателей. Прохожие любопытствовали, как идут дела, часто задавали одни и те же вопросы, на которые рыбаки, впрочем, охотно отвечали.

Участники соревнований раскладывали снасти: кто-то обходился удочкой, крючком и червями, а у кого-то был с собой целый арсенал. Правда, всё это не слишком помогло — в этот день важнее была просто удача.