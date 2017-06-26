Первый в Зеленограде фестиваль «Рыбалка на Школьном» прошёл в субботу, 24 июня, на Школьном озере в 10 микрорайоне. Утро началось с соревнований по поплавочной ловле рыбы, а днём, после определения победителей, зеленоградцы учились разделывать улов и варить уху, слушали песни под гитару, пели частушки и вспоминали рыбацкие анекдоты. Как это было — наблюдала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Сподаренко.
Рыбаки собрались вокруг озера со своим снаряжением к 9:00 утра: для соревнований береговую линию разделили на 69 участков, но официальных участников оказалось поменьше — 53 человека, зато очень много было наблюдателей. Прохожие любопытствовали, как идут дела, часто задавали одни и те же вопросы, на которые рыбаки, впрочем, охотно отвечали.
Участники соревнований раскладывали снасти: кто-то обходился удочкой, крючком и червями, а у кого-то был с собой целый арсенал. Правда, всё это не слишком помогло — в этот день важнее была просто удача.
По правилам состязаний, каждому участнику обеспечили для ловли сектор не менее 10 метров береговой линии, за который нельзя было выходить до взвешивания улова — рыба, пойманная вне сектора, не принималась в конкурсный подсчёт. Не разрешалось складывать улов в вёдра и металлические садки, использовать рыбу в качестве наживки, удилище было ограничено по длине — не более 13 метров. За каждым участком наблюдали судьи и фиксировали всю пойманную рыбку.
Самым большим уловом оказались два карася, которых поймал рыбак, даже не зарегистрировавшийся в соревновании: он пришел сюда раньше и просто наслаждался любимым делом. У остальных добыча была куда меньше: бычки, ротан, верхоплавка. Так что победу определяли в буквальном смысле миллиметры и граммы, а особо крохотный улов взвешивали на кухонных весах.
Два друга-участника соревновались: у одного улов составил 12 грамм, у другого 13 — «О, я сделал тебя на целый грамм!»
Но ведь не добыча главное в рыбалке, а настроение, с которым зеленоградцы провели на Школьном озере свой день — рыбалка это состояние души. Порыбачить собрались любители всех возрастов, было немало женщин, приходили целые семьи с детьми. Кто-то следил за рыбалкой, а кто-то — за жизнью утиного семейства: люди с радостью кормили птиц и обсуждали, как быстро выросли утята и что неделю назад у них еще не было рыжины.
После соревнований для участников устроили целое шоу: и пели, и плясали, рассказывали анекдоты и частушки. Проголодавшихся участников кормили бургерами, детям раздавали сладости. Организатором мероприятия стал культурный центр «Доброволец».
После объявления победителей всех накормили настоящей рыбацкой ухой — правда, рыба была все-таки из магазина. Кулинарный мастер-класс по приготовлению ухи провёл бренд-шеф зеленоградского кафе «ЯнХук» Сергей Алексютенко.
А «спортивный» улов, как и обещали, отпустили обратно в озеро, правда, половина рыбы была уже дохлой.
Судьи выбрали победителей в номинациях «Самая крупная рыба», «Самый большой улов», «Юная смена», «Леди „Рыбка“» и «За волю к победе». Самым юным рыболовом стал Мирослав Белоусов. Среди женщин победительницей стала Наталия Власенкова. Самый большой улов оказался у Максима Ивановна, а Сергей Иванов выиграл соревнования сразу в двух номинациях: по общему весу улова (2 место) и весу самой крупной рыбы (1 место).
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