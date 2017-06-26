Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Фестиваль «Рыбалка на Школьном»: Самый большой улов — два карася 26.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Первый в Зеленограде фестиваль «Рыбалка на Школьном» прошёл в субботу, 24 июня, на Школьном озере в 10 микрорайоне. Утро началось с соревнований по поплавочной ловле рыбы, а днём, после определения победителей, зеленоградцы учились разделывать улов и варить уху, слушали песни под гитару, пели частушки и вспоминали рыбацкие анекдоты. Как это было — наблюдала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Сподаренко.

Рыбаки собрались вокруг озера со своим снаряжением к 9:00 утра: для соревнований береговую линию разделили на 69 участков, но официальных участников оказалось поменьше — 53 человека, зато очень много было наблюдателей. Прохожие любопытствовали, как идут дела, часто задавали одни и те же вопросы, на которые рыбаки, впрочем, охотно отвечали.

Участники соревнований раскладывали снасти: кто-то обходился удочкой, крючком и червями, а у кого-то был с собой целый арсенал. Правда, всё это не слишком помогло — в этот день важнее была просто удача.

По правилам состязаний, каждому участнику обеспечили для ловли сектор не менее 10 метров береговой линии, за который нельзя было выходить до взвешивания улова — рыба, пойманная вне сектора, не принималась в конкурсный подсчёт. Не разрешалось складывать улов в вёдра и металлические садки, использовать рыбу в качестве наживки, удилище было ограничено по длине — не более 13 метров. За каждым участком наблюдали судьи и фиксировали всю пойманную рыбку.

Самым большим уловом оказались два карася, которых поймал рыбак, даже не зарегистрировавшийся в соревновании: он пришел сюда раньше и просто наслаждался любимым делом. У остальных добыча была куда меньше: бычки, ротан, верхоплавка. Так что победу определяли в буквальном смысле миллиметры и граммы, а особо крохотный улов взвешивали на кухонных весах.

Два друга-участника соревновались: у одного улов составил 12 грамм, у другого 13 — «О, я сделал тебя на целый грамм!»

Но ведь не добыча главное в рыбалке, а настроение, с которым зеленоградцы провели на Школьном озере свой день — рыбалка это состояние души. Порыбачить собрались любители всех возрастов, было немало женщин, приходили целые семьи с детьми. Кто-то следил за рыбалкой, а кто-то — за жизнью утиного семейства: люди с радостью кормили птиц и обсуждали, как быстро выросли утята и что неделю назад у них еще не было рыжины.

После соревнований для участников устроили целое шоу: и пели, и плясали, рассказывали анекдоты и частушки. Проголодавшихся участников кормили бургерами, детям раздавали сладости. Организатором мероприятия стал культурный центр «Доброволец».

После объявления победителей всех накормили настоящей рыбацкой ухой — правда, рыба была все-таки из магазина. Кулинарный мастер-класс по приготовлению ухи провёл бренд-шеф зеленоградского кафе «ЯнХук» Сергей Алексютенко.

А «спортивный» улов, как и обещали, отпустили обратно в озеро, правда, половина рыбы была уже дохлой.

Судьи выбрали победителей в номинациях «Самая крупная рыба», «Самый большой улов», «Юная смена», «Леди „Рыбка“» и «За волю к победе». Самым юным рыболовом стал Мирослав Белоусов. Среди женщин победительницей стала Наталия Власенкова. Самый большой улов оказался у Максима Ивановна, а Сергей Иванов выиграл соревнования сразу в двух номинациях: по общему весу улова (2 место) и весу самой крупной рыбы (1 место).

Читайте также
Рыбные места. Каков улов в зеленоградских прудах и озёрах
 Реклама
Прическа к выпускному и торжеству — в салоне красоты «Никор». Подарочные сертификаты. Объявления
Мультибрендовый Outlet Superstar- открылся в Зеленограде Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Праздничный номер газеты «Будь здоров, Зеленоград» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама