Здесь представлен широкий ассортимент товаров для вязания, шитья, вышивания, скрапбукинга, живописи, бисероплетения, декорирования, лепки и других видов творчества. Торговый зал работает по системе самообслуживания. Есть устройства для проверки цен (прайсчекеры) и терминалы, которые позволяют уточнить наличие отсутствующего товара в других торговых точках сети или заказать его в интернет-магазине. Под каждый вид хобби выделена своя зона, чтобы покупателям было удобно ориентироваться. Как и в других магазинах «Леонардо», здесь будут проводиться мастер-классы для детей и взрослых (следить за расписанием можно здесь).

Сегодня в сеть «Леонардо» входят 84 магазина в 36 российских городах. Хобби-гипермаркет в «Иридиуме» станет 28-м в Москве, но первым по значимости в Зеленограде. Так как этот округ удален от основной территории Москвы, раньше местным рукодельницам, чтобы попасть в «Леонардо», приходилось либо далеко ездить, либо заказывать товары в интернет-магазине. Теперь достаточно прийти в «Иридиум».





Адрес: Москва, Зеленоград, Крюковская площадь, дом 1 (ТРЦ «Иридиум»), 3 этаж