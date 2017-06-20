Новый глава избран 19 июня на пять лет решением Совета депутатов Солнечногорского района, опубликованном на сайте районной администрации. «Планы не поменялись. … Сегодня мы просто продолжаем работать, — цитирует слова Чуракова РИАМО. — Самое главное — это консолидация сил». Новый глава района отметил, что индикатором общественного мнения является портал «Добродел».



Депутаты собирались на выборы главы района трижды, но в апреле и мае ни один из кандидатов — кроме Чуракова это были глава Пешковского сельского поселения Василий Харпак и замглавы поселения Кривцовское Игорь Бурбин — не набрал нужного числа депутатских голосов.

Андрей Чураков родился в 1966 году в Новосибирске. Окончив среднюю школу, он поступил в Серпуховское высшее командно-инженерное училище и прослужил в ракетных войсках с 1983 по 1997 годы. После увольнения в запас Чураков работал заместителем директора по экономике в «Метровагонмаш». В Мытищах занимал должность первого замглавы администрации городского округа. На этом посту, как сообщил солнечногорский бизнесмен, Чураков занимался структурным преобразованием района Мытищи в городской округ. Окончил также Военный финансово-экономический факультет при Финансовой академии при правительстве РФ, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. С конца 2016 года исполнял обязанности главы Солнечногорского района.



Возглавлявший три года район Александр Якунин неожиданно ушел в отпуск в декабре прошлого года, что восприняли как увольнение. Тем более, губернатор Андрей Воробьев сразу же пожелал успехов в работе Андрею Чуракову. Общественники видели главной причиной интриги с изменением муниципальных структур Московской области — преобразованием районов, которые имели свои городские и сельские поселения с собственными администрациями и бюджетом, в городские округи. Также многим не нравилось одно из приоритетных направлений работы Якунина — возвращение в муниципальную собственность земельных участков, незаконно проданных или отданных в аренду. В начале декабря Якунин, находясь в официальном отпуске, вернулся на работу, но 23 декабря Совет депутатов района рассмотрел заявление Якунина о досрочном прекращении его полномочий и назначил исполняющим обязанности главы района Чуракова. Якунин подал в суд на Чуракова, депутатов и администрацию района, заявив, что распоряжение его бывшего первого заместителя о временном исполнении им полномочий главы района недействительно. В апреле Солнечногорский районный суд удовлетворил только требование Якунина о внесении в его трудовую книжку сведений о недействительной записи от 23 декабря об увольнении по собственному желанию, сделанной Чураковым. В остальных требованиях суд отказал. Как и в другом иске, где Якунин заявил, что написал заявление об отставке по принуждению заместителя администрации губернатора Московской области. Областной суд, куда обратился Якунин, оставил в силе решение городского.



В конце мая в Солнечногорске выбрали руководителя администрации городского поселения, им стал Алексей Баутин.







