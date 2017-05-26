В Солнечногорске 25 мая состоялись выборы руководителя администрации городского поселения. Подавляющим большинством голосов — 19 «за» из 20 — совет депутатов городского поселения Солнечногорск избрал на эту должность Алексея Баутина. Ранее он работал советником главы администрации Солнечногорского района по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда, архитектуры и строительства, сообщает пресс-служба районной администрации.
Высокую оценку деловым качествам нового руководителя Солнечногорска дал и.о. главы района Андрей Чураков: «За три месяца Баутину удалось сдвинуть с „мертвой точки“ многие проекты».
Сам Алексей Баутин так определил свои приоритеты в работе: «Переселение жителей из аварийного фонда, реконструкция дорожного хозяйства, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство дворов и улиц». Он полагает, что с завершением выборов внутри городской администрации прекратится политическая конфронтация и начнётся системная работа.
Границы городского поселения Солнечногорск охватывают большую территорию вокруг города, до Обуховского шоссе на юге и Рогачёвского шоссе на северо-востоке — в состав поселения входят десятки окрестных деревень.
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