Высокую оценку деловым качествам нового руководителя Солнечногорска дал и.о. главы района Андрей Чураков: «За три месяца Баутину удалось сдвинуть с „мертвой точки“ многие проекты».

Сам Алексей Баутин так определил свои приоритеты в работе: «Переселение жителей из аварийного фонда, реконструкция дорожного хозяйства, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство дворов и улиц». Он полагает, что с завершением выборов внутри городской администрации прекратится политическая конфронтация и начнётся системная работа.

Границы городского поселения Солнечногорск охватывают большую территорию вокруг города, до Обуховского шоссе на юге и Рогачёвского шоссе на северо-востоке — в состав поселения входят десятки окрестных деревень.