В начале июля начнут перекладывать асфальт на Крюковской эстакаде. В это же время будут ремонтировать дорогу на Старокрюковском проезде (на «старом» мосту) — готовимся к пробкам.

Карта ремонта дорог опубликована на портале открытых данных. Есть несовпадения: например, по карте работы на улице Летчика Полагушина (между 2 и 4 микрорайонами) должны быть начаты 3 июля, а на самом деле уже идут. В списке нет Березовой аллеи, где асфальт уже поменяли, и запланированной к ремонту дороги Крюково — Жилино.

Работы начались и продолжатся до 30 июля — на Филаретовской улице, улице Николая Злобина (дорога вокруг 1 микрорайона), улице Летчика Полагушина. До 31 августа будут ремонтировать Старокрюковский проезд и проспект Генерала Алексеева. С 3 по 30 июля, по графикам ГБУ «Автомобильные дороги» — дорогу внутри 2 микрорайона (проезд 4914), развязку на 37 километре Ленинградского шоссе (выезд из Зеленограда в сторону Москвы), Крюковскую эстакаду, Георгиевский проспект (дорога к ЦИЭ).



На Центральном проспекте и Середниковской улице асфальт уже поменяли. Также до 30 июля продолжат перекладывать асфальт на Ленинградском шоссе — от «Сокола» до МКАД.

Заказчик этих работ — столичный департамент ЖКХ, исполнитель — ГБУ «Автомобильные дороги». А список дорог, требующие ремонта, определили на уровне округа с одобрения учреждения «Экспертавтодор» и административно-технической инспекции. Ремонт дорог в этом году в Зеленограде оценивается в 294 миллиона рублей. Эта сумма выделена на ремонт магистралей — у местных внутриквартальных проездов свой бюджет.