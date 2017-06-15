1 комментарий
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Ещё две «Пятерочки» откроют в конце июня. В 4 микрорайоне и на Крюковской площади 15.06.2017 ZELENOGRAD.RU

28 июня магазин «Пятерочка» откроется в помещении бывшей аптеки в корпусе 426а. В это же торговом комплексе работает популярный среди жителей магазин «Десяточка». Аптеку, расположенную с обратной стороны здания, закрыли год назад, московские власти выставили помещение на торги. Теперь там идет ремонт, приготовлены воздушные шары и вывеска. В 4 микрорайоне уже есть магазин сети — в корпусе 403.

«Пятерочка» в корпусе 426а
Фото:Zelenograd.ru

26 июня заработает «Пятерочка» на Крюковской площади в корпусе 834а, где раньше работала «Монетка». На площади перед магазином планируется сделать пешеходную дорожку и парковку — этим занимается управа района Старое Крюково. Сейчас там просто хаотичная стоянка.

С открытием двух новых магазинов в Зеленограде будет 21 «Пятерочка».

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Обсуждение
MaTh MaTh
5 часов назад
И кто ж в ту Пятерочку пойдет, когда рядом шикарная Десяточка? Видимо у Х5 есть хитрый план.
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