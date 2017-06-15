28 июня магазин «Пятерочка» откроется в помещении бывшей аптеки в корпусе 426а. В это же торговом комплексе работает популярный среди жителей магазин «Десяточка». Аптеку, расположенную с обратной стороны здания, закрыли год назад, московские власти выставили помещение на торги. Теперь там идет ремонт, приготовлены воздушные шары и вывеска. В 4 микрорайоне уже есть магазин сети — в корпусе 403.