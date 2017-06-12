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Птичий альбом Зеленограда. Соловей обыкновенный и другие 12.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — соловей обыкновенный.

Фото: Борис Никонов

Как выглядит. Неприметная небольшая птица (длина от 16 до 20 см) со слегка удлиненным хвостом. Верх однотонный, оливково-коричневый, с рыжим оттенком на надхвостье и хвосте, низ светлый с сероватым налетом на груди. Иногда на груди попадаются размытые пестрины.

Где живет. Каждый год в конце мая в Зеленограде (как и во многих других российских городах) под эгидой Союза охраны птиц провоходит акция «Соловьиные вечера». Цель одновременно и пропагандистская — привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц, и научная — использовать данные о численности соловьев в городе как индикатор окружающей среды. Если экология ухудшается, то соловьи покидают обжитую годами территорию.

Карта точек, где слушали соловьев в Зеленограде в этом году, опубликована на сайте акции. В этом году срок акции продлили до конца июня. Так что еще не поздно добавить собственные наблюдения.

Фото: Sergey Yeliseev / Flickr

Как поет. Пение соловья можно услышать с мая по начало июля — пока длится высиживание и выкармливание птенцов. Лучше всего слушать по ночам, когда другие птицы со сложными и громкими песнями не поют, а соловьи наиболее активны. Но песни соловушек можно услышать и утром, и в дневное время. Поющий самец обычно сидит в кустах или невысоко в кронах, среди листвы, редко — открыто.

Песня соловья громкая, яркая, запоминающаяся, состоит из четко различимых серий одинаковых звуков — «колен», число которых у каждого самца индивидуально, в зависимости от его «таланта», возраста, опыта.

Фото: Борис Никонов

Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дрозде. А завтра расскажем о чиже. Подписывайтесь и следите за новостями!

Видели когда-нибудь соловья в Зеленограде?
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Обсуждение
Rescuer Kozlov
2 часа назад
в 5-м, в лесу рядом с ПСО №214 по ночам так заливаются - красота!!!
Оксана Пучинина
1 час назад
в 5-м, в лесу рядом с ПСО №214 по ночам так заливаются - красота!!!
Проверьте, пожалуйста, отмечено ли это место на сайте:
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Александр Эрлих
35 минут назад
Да, есть:

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