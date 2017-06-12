Как выглядит. Неприметная небольшая птица (длина от 16 до 20 см) со слегка удлиненным хвостом. Верх однотонный, оливково-коричневый, с рыжим оттенком на надхвостье и хвосте, низ светлый с сероватым налетом на груди. Иногда на груди попадаются размытые пестрины.

Где живет. Каждый год в конце мая в Зеленограде (как и во многих других российских городах) под эгидой Союза охраны птиц провоходит акция «Соловьиные вечера». Цель одновременно и пропагандистская — привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц, и научная — использовать данные о численности соловьев в городе как индикатор окружающей среды. Если экология ухудшается, то соловьи покидают обжитую годами территорию.

Карта точек, где слушали соловьев в Зеленограде в этом году, опубликована на сайте акции. В этом году срок акции продлили до конца июня. Так что еще не поздно добавить собственные наблюдения.