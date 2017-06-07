Если вы и ваши дети этим летом остались в городе, приглашаем вас приобщиться к искусству музыкального театра.

Вас ждет непринужденная, спокойная обстановка летних каникул. Никаких экзаменов, никаких оценок и дневников! Учиться легко и с удовольствием! И даже опаздывать разрешается…

Программа летней школы включает:

занятия по ритмике и гимнастике

детский театр

хоровое пение

основы музыкальной грамоты и сольфеджио

музыкальное движение

Стоимость: 4500 р. в месяц, 5000 р. в месяц — младшее отделение (3,5-5 лет)

Запись и более подробная информация по телефону: 8(495)944-66-22.

http://fueteballetschool.ru/