Детская хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей в возрасте от 3,5 лет на комплекс музыкально-хореографических занятий в рамках летней программы «Мюзикл-Арт».
Если вы и ваши дети этим летом остались в городе, приглашаем вас приобщиться к искусству музыкального театра.
Вас ждет непринужденная, спокойная обстановка летних каникул. Никаких экзаменов, никаких оценок и дневников! Учиться легко и с удовольствием! И даже опаздывать разрешается…
Программа летней школы включает:
- занятия по ритмике и гимнастике
- детский театр
- хоровое пение
- основы музыкальной грамоты и сольфеджио
- музыкальное движение
Стоимость: 4500 р. в месяц, 5000 р. в месяц — младшее отделение (3,5-5 лет)
Запись и более подробная информация по телефону: 8(495)944-66-22.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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