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«Фуэте» приглашает детей 4-10 лет в летнюю музыкально-хореографическую школу 07.06.2017 Детская хореографическая школа «Фуэте» Реклама

Детская хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей в возрасте от 3,5 лет на комплекс музыкально-хореографических занятий в рамках летней программы «Мюзикл-Арт».

Если вы и ваши дети этим летом остались в городе, приглашаем вас приобщиться к искусству музыкального театра.

Вас ждет непринужденная, спокойная обстановка летних каникул. Никаких экзаменов, никаких оценок и дневников! Учиться легко и с удовольствием! И даже опаздывать разрешается…

Программа летней школы включает:

  • занятия по ритмике и гимнастике
  • детский театр
  • хоровое пение
  • основы музыкальной грамоты и сольфеджио
  • музыкальное движение

Стоимость: 4500 р. в месяц, 5000 р. в месяц — младшее отделение (3,5-5 лет)

Запись и более подробная информация по телефону: 8(495)944-66-22.

http://fueteballetschool.ru/

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