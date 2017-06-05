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Птичий альбом Зеленограда. Скворец обыкновенный и другие 05.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — скворец обыкновенный.

Фото: Борис Никонов

Как выглядит. Небольшая птица (длина от 18 до 21 см, размах крыльев около 39 см). Легко узнается по красивому наряду: чёрным с металлическим блеском перьям, имеющим самые разные оттенки — фиолетовый, зеленоватый, бронзовый. На теле, голове и надкрыльях могут наблюдаться пятнышки, белые или охристые. Оперение самочек чуть бледнее, чем у самцов. Клюв длинный, острый, слегка загнутый вниз, приплюснутый с боков.

Фото: Оксана Пучинина

Где водится. В Зеленограде водятся повсеместно.

Фото: Борис Никонов


Как поёт. Скворца не зря называют пересмешником. Он способен имитировать самые разные звуки: мяуканье, кваканье, пение соловьев, дроздов, жаворонков, ласточек, соек. Обычная собственная песня скворца — длинные, мягкие, щебечущие трели, посвистывания. Поют скворцы по утрам и вечерам даже во время выкармливания птенцов.

Фото: Оксана Пучинина

Завтра расскажем о длиннохвостой синице или ополовнике. Подписывайтесь и следите за новостями!

Видели когда-нибудь скворца в Зеленограде?
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