В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — скворец обыкновенный.
Как выглядит. Небольшая птица (длина от 18 до 21 см, размах крыльев около 39 см). Легко узнается по красивому наряду: чёрным с металлическим блеском перьям, имеющим самые разные оттенки — фиолетовый, зеленоватый, бронзовый. На теле, голове и надкрыльях могут наблюдаться пятнышки, белые или охристые. Оперение самочек чуть бледнее, чем у самцов. Клюв длинный, острый, слегка загнутый вниз, приплюснутый с боков.
Где водится. В Зеленограде водятся повсеместно.
Как поёт. Скворца не зря называют пересмешником. Он способен имитировать самые разные звуки: мяуканье, кваканье, пение соловьев, дроздов, жаворонков, ласточек, соек. Обычная собственная песня скворца — длинные, мягкие, щебечущие трели, посвистывания. Поют скворцы по утрам и вечерам даже во время выкармливания птенцов.
Завтра расскажем о длиннохвостой синице или ополовнике. Подписывайтесь и следите за новостями!
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