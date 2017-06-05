Как выглядит. Небольшая птица (длина от 18 до 21 см, размах крыльев около 39 см). Легко узнается по красивому наряду: чёрным с металлическим блеском перьям, имеющим самые разные оттенки — фиолетовый, зеленоватый, бронзовый. На теле, голове и надкрыльях могут наблюдаться пятнышки, белые или охристые. Оперение самочек чуть бледнее, чем у самцов. Клюв длинный, острый, слегка загнутый вниз, приплюснутый с боков.