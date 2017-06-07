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Соревнования по туристскому ориентированию для детей, взрослых и новичков. 10 июня в лесу за 9 микрорайоном 07.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Сбор участников в 11:00 за Дворцом творчества в 9 микрорайоне — надо обойти здание со стороны дачного товарищества «Трамвай» и пройти немного в лес, к пикниковой зоне. Принять участие в соревнованиях могут новички, можно приходить с детьми. Маршрут несложный, он пройдет в лесу за 9 микрорайоном.

Участие бесплатное. Предстоит пройти дистанцию в лесу длиной 3, 5 километра с картой и компасом (компас желательно взять с собой), рассказали Zelenograd.ru в окружном Центре физической культуры и спорта. Участники соревнований будут искать контрольные пункты. Нужно зарегистрироваться в комментариях под записью в «Живом Журнале» или по телефону: 8(903)117-40-85. Заодно желающие сдать нормы ГТО по туризму могут отработать навык ориентирования.

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