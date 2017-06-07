Сбор участников в 11:00 за Дворцом творчества в 9 микрорайоне — надо обойти здание со стороны дачного товарищества «Трамвай» и пройти немного в лес, к пикниковой зоне. Принять участие в соревнованиях могут новички, можно приходить с детьми. Маршрут несложный, он пройдет в лесу за 9 микрорайоном.



Участие бесплатное. Предстоит пройти дистанцию в лесу длиной 3, 5 километра с картой и компасом (компас желательно взять с собой), рассказали Zelenograd.ru в окружном Центре физической культуры и спорта. Участники соревнований будут искать контрольные пункты. Нужно зарегистрироваться в комментариях под записью в «Живом Журнале» или по телефону: 8(903)117-40-85. Заодно желающие сдать нормы ГТО по туризму могут отработать навык ориентирования.