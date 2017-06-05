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После урагана власти стали быстрее реагировать на сообщения об опасных деревьях 05.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Последствия урагана, прошедшего 29 мая, хорошо видны в зеленоградских лесах и во дворах — кое где все еще лежат поваленные ветром деревья. По данным префектуры, в лесопарках упало более 3 тысяч деревьев, во дворах — 190. К слову, примерно столько же аварийных и сухостойных деревьев планировали вырубить до осени. Но есть и пока не упавшие, но сломавшиеся, треснувшие, опасно наклонившиеся деревья.

Сотрудники МЧС спилили наклонившуюся березу возле корпуса 147 после недавней жалобы жителей. Между жалобой и реальным действием могли пройти месяцы — были прецеденты.
Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

Например, возле дома 1 по Заводскому переулку и дома 11б по улице Гоголя, жители которых обратились в префектуру. Тополь на Заводской треснул во время урагана. «Еще одного такого ветра он не выдержит, — пишет Кира К. — Если упадет, то разрушит рядом стоящий жилой дом, новое строение напротив или завод. Тополь необходимо кронировать». Женщина отмечает, что обращалась в управу по поводу тополя еще прошлым летом, но никакой реакции не было. Березы в торце дома 11б на улице Гоголя при сильной ветре бьют ветвями по балконам. Во время урагана ветвями выбило стекла балконов. В письме жильцы двух квартир отмечают, что обращались по поводу берез в управляющую компанию еще в 2015 году, жаловались в управу, но вопрос не решился.

Сейчас зеленоградские коммунальщики и сотрудники «Мосприроды» убирают поваленные деревья во дворах, лесах и обследуют город на предмет аварийных. Но в «доураганное» время вопросы с обрезкой или вырубкой аварийных деревьев решается медленнее. Сначала надо установить, на чьем балансе территория, где находится опасное дерево. Затем проводится обследование дерева с участием отдела экологического контроля. Затем балансодержатель территории должен получить порубочный билет от департамента природопользования (если спилить без разрешения, будет большой штраф). Характерная история была в прошлом году: дерево опасно наклонилось над пешеходной дорожкой в 4 микрорайоне. Но поскольку оно стояло на территории школы, решение вопроса с вырубкой затягивалось.

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По предварительным данным, в Зеленограде люди от урагана не пострадали — ущерб причинен лесу и машинам. Но могли бы пострадать из-за рухнувших деревьев. Например, две березы упали на детскую коляску напротив корпуса 1204, при входе в лес. Мать успела схватить малыша на руки, рассказали Zelenograd.ru очевидцы. Коляску после урагана вытащили из-под деревьев прохожие.

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