Например, возле дома 1 по Заводскому переулку и дома 11б по улице Гоголя, жители которых обратились в префектуру. Тополь на Заводской треснул во время урагана. «Еще одного такого ветра он не выдержит, — пишет Кира К. — Если упадет, то разрушит рядом стоящий жилой дом, новое строение напротив или завод. Тополь необходимо кронировать». Женщина отмечает, что обращалась в управу по поводу тополя еще прошлым летом, но никакой реакции не было. Березы в торце дома 11б на улице Гоголя при сильной ветре бьют ветвями по балконам. Во время урагана ветвями выбило стекла балконов. В письме жильцы двух квартир отмечают, что обращались по поводу берез в управляющую компанию еще в 2015 году, жаловались в управу, но вопрос не решился.



Сейчас зеленоградские коммунальщики и сотрудники «Мосприроды» убирают поваленные деревья во дворах, лесах и обследуют город на предмет аварийных. Но в «доураганное» время вопросы с обрезкой или вырубкой аварийных деревьев решается медленнее. Сначала надо установить, на чьем балансе территория, где находится опасное дерево. Затем проводится обследование дерева с участием отдела экологического контроля. Затем балансодержатель территории должен получить порубочный билет от департамента природопользования (если спилить без разрешения, будет большой штраф). Характерная история была в прошлом году: дерево опасно наклонилось над пешеходной дорожкой в 4 микрорайоне. Но поскольку оно стояло на территории школы, решение вопроса с вырубкой затягивалось.