В Андреевке спортивный комплекс унесло ветром с площадки. Детские качели и горку почти вынесло на проезжую часть! У соседа оторвало форточку и унесло ветром до 17-го этажа.

Напротив 433 корпуса дерево упало на детскую площадку и проезжую часть… никто не пострадал. У меня в 4 микрорайоне окно березой выбило.