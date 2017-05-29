Сильнейший ветер с дождем обрушились на Зеленоград днем в понедельник 29 мая. Собрали наиболее впечатляющие свидетельства разрушений: фото, видео и рассказы.
23 микрорайон. Уже нет двух высоких берёз.
В Менделеево перебои электричества и падают деревья
В Андреевке спортивный комплекс унесло ветром с площадки. Детские качели и горку почти вынесло на проезжую часть! У соседа оторвало форточку и унесло ветром до 17-го этажа.
Напротив 433 корпуса дерево упало на детскую площадку и проезжую часть… никто не пострадал. У меня в 4 микрорайоне окно березой выбило.
На Ленинградке на въезде сорвало огромный указатель, и въезд на эстакаду перегородило упавшее дерево.
В Савёлкинском проезде листы железа летают с крыши Сбербанка. Один улетел под машину
В 16 микрорайоне в детском садике упало дерево и сломало забор.
В 11 микрорайоне с балкона сорвало лист жести, долетел почти до остановки, хорошо, что никто не пострадал.
В 10 микрорайоне на детской площадке вырвало дерево с корнем.
Вырвало дерево у корпуса 1504
У 3-й городской больницы упали сразу несколько деревьев и одно из них на припаркованный автомобиль.
Дерево на машину упало в 15 микрорайоне.
На Ленинградке с моста развязки в 5-ом районе упал огромный дорожный знак, никто не пострадал
14 микрорайон. Мигает свет. У соседнего магазина сорвало металлические щиты, ветки по всему двору и, как водится, пол помойки. В 12-м дерево на машину упало.
У нас в МЖК шесть деревьев упало и одна берёза. В стену дома врезался голубь насмерть. У нас москитная сетка улетела.
Корпус 2038, оконная рама улетела с этажа и упала на припакованный автомобиль. Ещё две рамы упали на площадку и пешеходные дорожки.
На улице Заводской дерево упало на проезжую часть.
Улетел чей-то огромный баннер с Бизнес-центра на Савелкинском проезде со стороны парка, хорошо что пешеходов не было.
В 20-м районе с крыши дома 2005 сорвало железные листы кровли. Прохожие не пострадали, пострадали только припаркованные авто.
Рядом с домом по улице 2-я Пятилетка упало дерево рядом с детской площадкой.
Публикация дополняется. Присылайте свои рассказы на news@zelenograd.ru.
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