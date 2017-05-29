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Жуткие последствия урагана. Фото, видео, свидетельства очевидцев 29.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Сильнейший ветер с дождем обрушились на Зеленоград днем в понедельник 29 мая. Собрали наиболее впечатляющие свидетельства разрушений: фото, видео и рассказы.

23 микрорайон. Уже нет двух высоких берёз.

В Менделеево перебои электричества и падают деревья

В Андреевке спортивный комплекс унесло ветром с площадки. Детские качели и горку почти вынесло на проезжую часть! У соседа оторвало форточку и унесло ветром до 17-го этажа.

Напротив 433 корпуса дерево упало на детскую площадку и проезжую часть… никто не пострадал. У меня в 4 микрорайоне окно березой выбило.

Магазин лента на ленинградском шоссе в чёрной грязи! #Зеленоград #Zelenograd #ЧернаяГрязь

Публикация от Зеленоград / Zelenograd ???????????? (@zelenogram)

На Ленинградке на въезде сорвало огромный указатель, и въезд на эстакаду перегородило упавшее дерево.

В Савёлкинском проезде листы железа летают с крыши Сбербанка. Один улетел под машину

В 16 микрорайоне в детском садике упало дерево и сломало забор.

В 11 микрорайоне с балкона сорвало лист жести, долетел почти до остановки, хорошо, что никто не пострадал.

В 10 микрорайоне на детской площадке вырвало дерево с корнем.

Вырвало дерево у корпуса 1504

У 3-й городской больницы упали сразу несколько деревьев и одно из них на припаркованный автомобиль.

Дерево на машину упало в 15 микрорайоне.

На Ленинградке с моста развязки в 5-ом районе упал огромный дорожный знак, никто не пострадал

14 микрорайон. Мигает свет. У соседнего магазина сорвало металлические щиты, ветки по всему двору и, как водится, пол помойки. В 12-м дерево на машину упало.

У нас в МЖК шесть деревьев упало и одна берёза. В стену дома врезался голубь насмерть. У нас москитная сетка улетела.

Городские джунгли ????????????

Публикация от картины,иллюстрации,дизайн (@_darialooch_)


Корпус 2038, оконная рама улетела с этажа и упала на припакованный автомобиль. Ещё две рамы упали на площадку и пешеходные дорожки.

На улице Заводской дерево упало на проезжую часть.

#зеленоград

Публикация от Inna Zaitseva (@inna22222)

Улетел чей-то огромный баннер с Бизнес-центра на Савелкинском проезде со стороны парка, хорошо что пешеходов не было.

В 20-м районе с крыши дома 2005 сорвало железные листы кровли. Прохожие не пострадали, пострадали только припаркованные авто.

Рядом с домом по улице 2-я Пятилетка упало дерево рядом с детской площадкой.

Публикация дополняется. Присылайте свои рассказы на news@zelenograd.ru.

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