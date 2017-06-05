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Электричка до Химок + автобус до Шереметьево. Цены и расписание 05.06.2017 ZELENOGRAD.RU

С начала июня можно оформить в кассах и поездах «Ласточка» проезд до станции Химки и трансфер до аэропорта Шереметьево и обратно. Микроавтобус делает девять рейсов по будням и десять по выходным. Пассажирам из Крюково дорога до Шереметьево обойдется в 475 рублей.

Автобус ГАЗ A64R42 Next с 18-ю сидячими местами будет ходить от станции Химки до терминалов D и F и обратно без остановок. Место посадки в автобус в Химках — возле платформы №1. Чтобы проехать по такому маршруту, надо оформить дополнительный талон в билетных кассах или в поезде «Ласточка», сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Первый рейс автобуса из Шереметьево к станции Химки в 6:00, первый из Химок — в 7:52. Последний от аэропорта к станции по будням в 19:54, а от станции к аэропорту по будням в 18:24, по выходным — в 23:13. Автобус едет 45 минут (расписание).

Экспресс от Химок до Шереметьево стоит 400 рублей — эта сумма прибавляется к стоимости билета на «Ласточку» (стоимость поездки «поезд плюс автобус» из разных пунктов отправления).

Зеленоградские такси возят в Шереметьево за 450-600 рублей, а в обратную сторону — за 800-850 рублей. До аэропорта также можно добраться на автобусе и двух маршрутках от станции метро «Речной вокзал», на рейсовом автобусе от станции Химки и на аэроэкспрессе от Белорусского вокзала.

Такие перевозки называют интермодальными. В прошлом году их тестировали на участке Москва — Торжок Октябрьской железной дороги: пассажирам предлагали билет сразу на «Ласточку» от Москвы до Твери и на автобус от Твери до Торжка — на Ленинградском вокзале или на станции в Торжке. Поезд и автобус стыкуются в утренний и вечерний часы пик по времени отправления и прибытия. На этом примере МТППК тестировала востребованность таких перевозок с тем, чтобы предложить их на других маршрутах.

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Обсуждение
rbf@inbox.ru
3 часа назад
можно за две поездки на автобус доехать.
400 + 851(817) автобусы. намнооооого дешевле :)
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