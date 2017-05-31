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Электричка сбила человека в Новоподрезково 31.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Электропоезд Москва — Крюково около 18:30 возле станции Новоподрезково сбил 33-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. О трагическом инциденте в минувшее воскресенье сообщил Следственный комитет на транспорте. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

По данным Октябрьской железной дороги, с начала года на путях и станциях ОЖД погибли более 50 человек. В их числе трехлетний малыш, вышедший на рельсы, 10-летний мальчик, которого ударило током, когда он взобрался на грузовой вагон. Еще один трагический случай — пожилой мужчина шел рядом с путями, по которым двигался грузовой поезд. Услышав сигнал машиниста, мужчина бросился перебегать пути перед составом, но застрял в колее.

20 апреля на станции Крюково погибла женщина - она провалилась в щель между вагоном и платформой, поезд потащил её за собой. Спустя неделю было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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