Низкая стоимость обусловлена разными факторами, и здесь нет никакого обмана, просто такая недвижимость имеет статус «нежилой», что имеет свои плюсы и минусы. Важно понимать, что апартаменты это не плохо, просто это подходит не всем. Например, есть в ЗелАО корпус 602, где на нескольких этажах расположена гостиница, а на остальных — обычные квартиры. Если вы приобретаете такую квартиру, то единственным отличием будет юридический статус, который будет значиться как «нежилое», и это вовсе не значит, что оно не пригодно для комфортной жизни, просто в силу того, что изначально там была и есть гостиница, то это нежилая коммерческая недвижимость. К вашим услугам стандартная квартира со всеми центральными коммуникациями и свежим евроремонтом в сердце Зеленограда.

Такие апартаменты подойдут, в первую очередь тем, у кого уже есть жилье и постоянная регистрация. так как основным минусом «нежилья» является то, что там нельзя оформить постоянную регистрацию. Так что, если у вас есть «прописка» в Москве или Зеленограде, то вам имеет смысл отдать предпочтение в пользу апартаментов, так как их стоимость сильно ниже. Например, если вы давно живете в Зеленограде, но с родителями, то это отличная возможность обзавестись собственным жильем, где не нужно делать ремонт и, куда можно заехать хоть завтра. Также, такой вариант подойдет родителям, которые хотят оставить квартиру своим взрослым детям, при этом жить недалеко.

И, пожалуй, самый универсальный вариант покупки — инвестиция и арендный бизнес. Судите сами, цена квартиры в корпусе 602, где-то на 30% ниже стоимости аналогичной квартиры в соседнем доме, и это только из-за ее юридического статуса, при этом сдавать в аренду такое помещение можно и, как квартиру и, как офис с возможностью получения юридического адреса. В долгосрочной перспективе статус нежилой коммерческой недвижимости делает данный объект более ликвидным, так как рост стоимости коммерческой недвижимости более стабильный и вы всегда сможете выгодно ее продать.

Бытует мнение, что стоимость коммунальных платежей и налога в апартаментах сильно выше, чем в квартирах. Это верно, но, зачастую, преувеличено. Например, в корпусе 602 ориентировочная стоимость коммунальных платежей за двухкомнатную квартиру составляет 3 тысячи рублей в месяц, а налог около 5000 рублей в год или около 400 рублей в месяц. При этом стоимость таких апартаментов 3,69 млн рублей, что существенно дешевле квартир в соседних домах. Так что, если вы хотите улучшить жилищные условия или сохранить и приумножить накопления, то настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на апартаменты.

Кстати, в корпусе 602 остались последние три двухкомнатные квартиры за 3,69 млн руб. Подробности по телефону: 8(499)993-86-41 или 8(903)160-89-50