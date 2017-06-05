Кому будет полезно посетить наши занятия?

Детям, которые только начинают играть и петь

Создание мотивационной схемы

Постановка интонирования, развитие чувства вокального ритма, формирование правильного диафрагмального дыхания

Научим правильно держать гитару, поставим правую и левую руку, научим азам аранжировки (сможете сами сочинять песни)

Подготовка к выступлениям на сцене (как на день рождения родителей, так и для серьезных конкурсов)

Разовьем слух

Взрослым, которые не занимались музыкой раньше

Научим петь или играть на гитаре с нуля вне зависимости от слуха и возраста

Поможем подготовить номер для корпоратива, научим правильно вести себя на сцене

Опытным музыкантам

Устраним дыхательные дисфункции

Поможем укрепить способность пения на опоре

Поможем разработать отстающие мышцы

Поможем освоить или усовершенствовать колоратурные техники

Скорректируем технику кистевой динамики при игре на гитаре

Устраним предпосылки слабости, боли и онемения в кистях

Абитуриентам и студентам музыкальных вузов

Подготовка по программе вступительных экзаменов в средне-специальные и высшие учебные заведения России и Европы

Занятия проходят в Зеленограде, в 4-м микрорайоне.

Проконсультироваться и записаться на курс можете по телефону 8(926)571-05-39.

Оставить заявку на звонок и узнать подробную информацию можно на сайтах «Арт-Мотив» Гитара и «Арт-Мотив» Вокал, а также в группе «ВКонтакте».