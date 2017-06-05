Особенностью занятий в музыкальной школе «Арт-Мотив» является подбор упражнений, исходя из индивидуальных анатомических и психофизиологических особенностей человека. Читайте интервью с Андреем Эдуардовичем Денисенко «Люди приходят потрогать музыку руками«.
Запишитесь на первое бесплатное занятие для вас или вашего ребенка.
Детям, которые только начинают играть и петь
- Создание мотивационной схемы
- Постановка интонирования, развитие чувства вокального ритма, формирование правильного диафрагмального дыхания
- Научим правильно держать гитару, поставим правую и левую руку, научим азам аранжировки (сможете сами сочинять песни)
- Подготовка к выступлениям на сцене (как на день рождения родителей, так и для серьезных конкурсов)
- Разовьем слух
Взрослым, которые не занимались музыкой раньше
- Научим петь или играть на гитаре с нуля вне зависимости от слуха и возраста
- Поможем подготовить номер для корпоратива, научим правильно вести себя на сцене
Опытным музыкантам
- Устраним дыхательные дисфункции
- Поможем укрепить способность пения на опоре
- Поможем разработать отстающие мышцы
- Поможем освоить или усовершенствовать колоратурные техники
- Скорректируем технику кистевой динамики при игре на гитаре
- Устраним предпосылки слабости, боли и онемения в кистях
Абитуриентам и студентам музыкальных вузов
- Подготовка по программе вступительных экзаменов в средне-специальные и высшие учебные заведения России и Европы
Занятия проходят в Зеленограде, в 4-м микрорайоне.
Проконсультироваться и записаться на курс можете по телефону 8(926)571-05-39.
Оставить заявку на звонок и узнать подробную информацию можно на сайтах «Арт-Мотив» Гитара и «Арт-Мотив» Вокал, а также в группе «ВКонтакте».
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