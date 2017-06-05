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Музыкальная школа «Арт-Мотив» продолжает набор 05.06.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

Особенностью занятий в музыкальной школе «Арт-Мотив» является подбор упражнений, исходя из индивидуальных анатомических и психофизиологических особенностей человека. Читайте интервью с Андреем Эдуардовичем Денисенко «Люди приходят потрогать музыку руками«.

Запишитесь на первое бесплатное занятие для вас или вашего ребенка.

Кому будет полезно посетить наши занятия?

Детям, которые только начинают играть и петь

  • Создание мотивационной схемы
  • Постановка интонирования, развитие чувства вокального ритма, формирование правильного диафрагмального дыхания
  • Научим правильно держать гитару, поставим правую и левую руку, научим азам аранжировки (сможете сами сочинять песни)
  • Подготовка к выступлениям на сцене (как на день рождения родителей, так и для серьезных конкурсов)
  • Разовьем слух

Взрослым, которые не занимались музыкой раньше

  • Научим петь или играть на гитаре с нуля вне зависимости от слуха и возраста
  • Поможем подготовить номер для корпоратива, научим правильно вести себя на сцене

Опытным музыкантам

  • Устраним дыхательные дисфункции
  • Поможем укрепить способность пения на опоре
  • Поможем разработать отстающие мышцы
  • Поможем освоить или усовершенствовать колоратурные техники
  • Скорректируем технику кистевой динамики при игре на гитаре
  • Устраним предпосылки слабости, боли и онемения в кистях

Абитуриентам и студентам музыкальных вузов

  • Подготовка по программе вступительных экзаменов в средне-специальные и высшие учебные заведения России и Европы

Занятия проходят в Зеленограде, в 4-м микрорайоне.

Проконсультироваться и записаться на курс можете по телефону 8(926)571-05-39.

Оставить заявку на звонок и узнать подробную информацию можно на сайтах «Арт-Мотив» Гитара и «Арт-Мотив» Вокал, а также в группе «ВКонтакте».

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