— В чем различие вашей методики обучения музыке и традиционной, классической?

— Расхождение заключается в том, что и в вокале, и в инструментальной музыке внимание должно уделяться, в первую очередь, физиологичности процесса. Например, дыхание — основа вокальной культуры — должно быть поставлено с акцентом на диафрагму. Для этого существуют, в частности, различные хорошо зарекомендовавшие себя дыхательные гимнастики — Стрельникова, Бутейко; у меня есть и свои методики.

То же самое и в обучении игре на инструменте — необходимо понять физиологические особенности кисти играющего и подобрать упражнения для развития кистевой биомеханики. Если не сделать этого, человек будет играть интуитивно. При этом он либо понимает эти технические движения, либо нет. Понимают же их 15-20 процентов от общего числа играющих. Таких обычно и называют способными. Остальным нужно дополнительно объяснять, что именно, как и почему они делают. К сожалению, сейчас в российском классическом музыкальном образовании этим не занимаются, что не в лучшем плане отличает нас, к примеру, от западных школ.

Европейская система обучения физиологична, в отличие от нашей, более консервативной. К слову, в Парижской русской консерватории, организованно много совместных программ с кафедрой прикладной психологии в университете Сорбонны. В Русской классической музыкальной школе настраивают способности, которые имеются у человека — в Европе же способностью является исключительно желание. Человек хочет научиться петь, но в ноты он не попадает. Задача учителя — организовать появление слухового понимания, интонирования, темпоритмики.

Для меня способности человека — не главное. Способному можно дать обычную программу, и дальше он сам будет развиваться. А вот когда у человека нет музыкального слуха, нет голоса, он не может интонировать — вот это интересно. Мы проводим анализ его слуха, физиологических зажимов, прочих параметров. На базе этого мы подбираем программу, соответствующую его личной музыкальной природе, учитывая тип его характера и темперамент.

В классическом понимании, это не изучение игры на инструменте или вокала как предмета. Я преподаю многое — скрипку, виолончель, гитару, ударные, электрогитару, бас-гитару, вокал эстрадный и академический, — но преподаю по законам и правилам конкретного человека. Это личностные — физиологические, анатомические и психические — законы и правила.

— Поясните свой подход немного подробнее на примере обучения игре на гитаре.

— Приходит человек, желающий научиться играть, извлекать красивые звуки из инструмента. Моя задача — научить его делать это, учитывая его психофизиологию и, максимально конкретизируя технику игры, заложить платформу для дальнейшего правильного развития. Есть определенные задачи для правой руки, левой руки и шейной зоны, определенная группировка и перегруппировка мышц. Если их соблюдать, в 90 процентах случаев ученик получит красивый звук.