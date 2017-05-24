Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Микрорайон МЖК в субботу отпразднует 30-летие. Программа для местных жителей и гостей 24.05.2017 ZELENOGRAD.RU

В субботу 27 мая с 12:00 и до поздней ночи микрорайон МЖК будет праздновать своё 30-летие. Участие в конкурсах предусмотрено только для жителей микрорайона. Но посмотреть на праздник могут все желающие.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Для местных жителей. В 12:00 по всему микрорайоне начнётся карнавал с конкурсом на лучший карнавальный костюм. После карнавала с 14:00 до 18:00 — разные конкурсы: конкурс-смотр собак (на ринге возле корпуса 522), конкурс на приготовление рыбных блюд и конкурс на самый лучший торт. Участники художественного конкурса разукрасят пять матрёшек ростом 2,5 метра в строителя, военного, музыканта, спортсмена и работника ЖКХ. Вокруг школы пройдут гонки на картах. Далее можно поучаствовать в квесте, разгадать загадку и найти настоящие сокровища МЖК. На Центральной аллее МЖК в это время будут проходить мастер-классы: кулинарные, научные. Для участия во всех этих мероприятиях необходима запись у секретаря ТСЖ в корпусе 528 или в диспетчерской службе (8-499-736-72-31).

Для гостей. Программа для более широкого круга начнётся в 17:00 — на главной сцене до 18:00 пройдёт интерактивное шоу «Научный беспредел». Далее в 20:00 — шоу барабанщиков, выступление духового оркестра. В 22:00 — цветомузыкальное фонтанное шоу на «Площади часов», переходящее в фейерверк в 23:00.

Читайте также
«Своими руками построим себе жильё». Краткая история создания микрорайона МЖК
 Реклама
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Грандиозная майская распродажа домов . Скидки до 30% . Объявления
В салоне красоты Никор появился новый роскошный бренд — System Professional Объявления
Едем на лучшие квесты "Зомби-лэнд". Доступно, страшно, весело. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В МАЕ

Плитка новоселам
скидка 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В МАЕ

Плитка новоселам
скидка 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама