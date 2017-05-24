Для местных жителей. В 12:00 по всему микрорайоне начнётся карнавал с конкурсом на лучший карнавальный костюм. После карнавала с 14:00 до 18:00 — разные конкурсы: конкурс-смотр собак (на ринге возле корпуса 522), конкурс на приготовление рыбных блюд и конкурс на самый лучший торт. Участники художественного конкурса разукрасят пять матрёшек ростом 2,5 метра в строителя, военного, музыканта, спортсмена и работника ЖКХ. Вокруг школы пройдут гонки на картах. Далее можно поучаствовать в квесте, разгадать загадку и найти настоящие сокровища МЖК. На Центральной аллее МЖК в это время будут проходить мастер-классы: кулинарные, научные. Для участия во всех этих мероприятиях необходима запись у секретаря ТСЖ в корпусе 528 или в диспетчерской службе (8-499-736-72-31).

Для гостей. Программа для более широкого круга начнётся в 17:00 — на главной сцене до 18:00 пройдёт интерактивное шоу «Научный беспредел». Далее в 20:00 — шоу барабанщиков, выступление духового оркестра. В 22:00 — цветомузыкальное фонтанное шоу на «Площади часов», переходящее в фейерверк в 23:00.