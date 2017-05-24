Несколько дней назад, 19 мая, мотоцикл врезался в такси, выехавшее на перекрёсток между 8-м и 9-м микрорайонами на запрещающий сигнал светофора. Тогда обошлось без серьёзных травм, мотоциклист самостоятельно поднялся, госпитализация не потребовалась. По стечению обстоятельств, мотоциклист, пострадавший в ДТП на Центральном проспекте, был свидетелем пятничного происшествия на Солнечной аллее (см. видео).