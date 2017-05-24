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Мотоциклист попал в реанимацию после лобового столкновения с автомобилем на Центральном проспекте 24.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Мотоцикл врезался во встречный автомобиль «додж» на Центральном проспекте. В результате ДТП мотоциклист, 28-летний зеленоградец, получил тяжёлые травмы. Карета «скорой помощи» со спецсигналами экстренно доставила молодого человека в отделение реанимации городской больницы, сообщают очевидцы.

Anastasia Andreeva / vk.com/zelaoauto
Anastasia Andreeva / vk.com/zelaoauto

Лобовое столкновение произошло напротив корпуса 435 около десяти вечера во вторник, 23 мая, сообщили Zelenograd.ru в автоинспекции. По предварительной информации, «додж» заходил на разворот, когда в него въехал мотоцикл. По свидетельствам очевидцев, автомобиль от удара развернуло, правое крыло сильно повреждено.

Несколько дней назад, 19 мая, мотоцикл врезался в такси, выехавшее на перекрёсток между 8-м и 9-м микрорайонами на запрещающий сигнал светофора. Тогда обошлось без серьёзных травм, мотоциклист самостоятельно поднялся, госпитализация не потребовалась. По стечению обстоятельств, мотоциклист, пострадавший в ДТП на Центральном проспекте, был свидетелем пятничного происшествия на Солнечной аллее (см. видео).

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