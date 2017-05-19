Первая «Планета Секонд Хенд» открылась в 2000 году в Переделкино, а сейчас это сеть из 90 магазинов в разных российских городах. У них общая циклическая система продаж: с начала появления новой коллекции до финальной распродажи проходит четыре недели. Календарь распродаж можно отслеживать на сайте компании. В этот период можно купить как брендовую вещь с минимальным износом по низкой цене, так и отдельные товары за 50 рублей.



В зеленоградском магазине есть вакансии — нужен старший продавец, продавец-консультант и сортировщик.



Раньше в этом помещении полтора года проработал сетевой магазин «Дикси», но закрылся, не выдержав конкуренции с соседним «Атаком». Комментируя закрытие, замглавы управы района Матушкино Олег Шибаев сказал, что управа попросит собственника помещения открыть здесь необходимые горожанам торговые предприятия.