1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
Секонд-хенд откроется напротив площади Юности 19.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Магазин одежды и обуви «Планета Секонд Хенд» начнет работать в 9:00 2 июня в корпусе 241 (раньше там был магазин «Дикси»). В магазинах этой сети продают взрослую и детскую одежду из Европы и США.

Фото: Zelenograd.ru

Первая «Планета Секонд Хенд» открылась в 2000 году в Переделкино, а сейчас это сеть из 90 магазинов в разных российских городах. У них общая циклическая система продаж: с начала появления новой коллекции до финальной распродажи проходит четыре недели. Календарь распродаж можно отслеживать на сайте компании. В этот период можно купить как брендовую вещь с минимальным износом по низкой цене, так и отдельные товары за 50 рублей.

В зеленоградском магазине есть вакансии — нужен старший продавец, продавец-консультант и сортировщик.

Раньше в этом помещении полтора года проработал сетевой магазин «Дикси», но закрылся, не выдержав конкуренции с соседним «Атаком». Комментируя закрытие, замглавы управы района Матушкино Олег Шибаев сказал, что управа попросит собственника помещения открыть здесь необходимые горожанам торговые предприятия.

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Обсуждение
Елена Буханик
Вчера, 12:35
В этих магазинах совершенно не дешевле,чем на рынке и в обычных магазинах. А на вес получается ещё дороже,да еще дырявые, протёртые и заношеные модели 70-х годов. Очень редко попадается что-то адекватное. долго не продержится,рядом в 219 корпусе тоже секонд находится.
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