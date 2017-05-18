О включении турникетов на станциях Клин, Поваровка и Поварово с 15 июня сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания и просит пассажиров заблаговременно покупать проездные и абонементы. По данным МТППК, в Поварово и Поваровке — по одной билетной кассе, в Клину — три.

В декабре включили турникеты на станциях Редкино и Завидово. Дооборудовать турникетами станцию Химки планируется к ноябрю, Ховрино — к июлю. Следующими будут Сходня и Крюково, после этого установка турникетов на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги может быть завершена.

В этом году начнут ставить турникетные павильоны на станции Крюково, а заработают они не раньше весны 2018 года. Более узкий подземный переход между «старым» и «новым» городом закроют для транзитного прохода людей, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные платформы 2 и 3. Широкий тоннель (расположен ближе к рынку) остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.