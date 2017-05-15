Зеленоградская поликлиника не успела подготовить смену двум ушедшим на пенсию детским аллергологам-иммунологам — уже около месяца в поликлинике 105, то есть во всех детских поликлиниках города, нет этих специалистов. Пока его ищут на постоянную работу, приём ведёт врач-педиатр в Зеленограде, а на обследование отправляют в Москву. Многие пациенты недовольны. Между тем во врачебном сообществе есть мнение, что подавляющее большинство проблем, с которыми пациенты обращаются в поликлиники, и так должен решать грамотный терапевт. Обсудим, нормально это или нет.
Ситуация. Оба предыдущих иммунолога-аллерголога ушли на заслуженный отдых в феврале-апреле этого года, рассказали Zelenograd.ru в департаменте здравоохранения. В сезон активного цветения и разгар аллергии зеленоградские дети остались без нужного специалиста. Его ищут — на сайте медучреждения размещена вакансия. Детскому аллергологу в государственной поликлинике предлагают зарплату от 33,6 до 70 тысяч на ежедневной основе и с одной рабочей субботой в месяц. Для сравнения, в частных центрах в Москве (метро Войковская) и Солнечногорске та же работа оценивается в 70 и 50 тысяч рублей соответственно.
Сейчас заменяет врача-специалиста для зеленоградских детей и ведёт приём на четверть ставки заведующая вторым филиалом поликлиники врач-педиатр Ольга Кузнецова. Для дополнительных обследований детей направляют в три столичные больницы: Морозовская детская клиническая больница (метро Серпуховская), Детская клиническая больница № 13 имени Н.Ф. Филатова (метро Маяковская и Баррикадная), Детская клиническая больница № 9 имени Г. Н. Сперанского (метро Деловой центр).
Это ненормально. Сложившаяся ситуация зеленоградских родителей не устраивает. «Пусть фонд ОМС компенсирует пациенту посещение платной клиники, если не смогли в нужный для пациента момент предоставить специалиста», — предложила читательница Zelenograd.ru, ребёнку которой этой весной потребовалась консультация аллерголога. В частной клинике обследование у специалиста и сдача анализов без покупки лекарств может обойтись в 5-6 тысяч рублей.
Больничный лист родителю, сопровождающему ребенка в столицу, не выдается. Направить узкого специалиста в Зеленоград для приема детей хотя бы раз в неделю в департаменте не планируют. Время ожидания консультации иммунолога-аллерголога по состоянию на 10 мая, составляет не более пяти дней, подчеркнули в департаменте.
Это нормально. Подавляющее большинство проблем, с которыми обращаются к аллергологу (да и к другим специалистам), может решить грамотный терапевт или врач общей практики. Ключевое слово — «грамотный». Поэтому ничего страшного нет в том, что приём ведёт педиатр, прокомментировал Zelenograd.ru врач больницы № 29, д.м.н., Алексей Эрлих.
В целом же он считает сложившуюся ситуацию проявлением процесса вырождения поликлиник, которые в своем нынешнем виде не могут существовать, как медицинские учреждения.
«Стремясь к удобству использования поликлиник, забылось, что в них надо ещё и лечить, — считает Эрлих. — Но сейчас лечиться в поликлиниках малоэффективно. Поэтому медицина будет переходить из поликлиник в другие учреждения. Например, в амбулатории при больницах. А поликлиники останутся местом, где будут получать медицинские справки».
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А аллергия - не шутки. Отек Квинке шарахнет, к кому бежать?
По остальному - почему вы считаете, что у терапевта в поликлиники не хватает квалификации провести первичную диагностику и обследование? И как сам факт наличия медицинского страхования влияет на качество лечения?