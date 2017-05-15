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Вместо врача-специалиста в детской поликлинике принимает педиатр. Это вообще нормально? 15.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская поликлиника не успела подготовить смену двум ушедшим на пенсию детским аллергологам-иммунологам — уже около месяца в поликлинике 105, то есть во всех детских поликлиниках города, нет этих специалистов. Пока его ищут на постоянную работу, приём ведёт врач-педиатр в Зеленограде, а на обследование отправляют в Москву. Многие пациенты недовольны. Между тем во врачебном сообществе есть мнение, что подавляющее большинство проблем, с которыми пациенты обращаются в поликлиники, и так должен решать грамотный терапевт. Обсудим, нормально это или нет.

Ситуация. Оба предыдущих иммунолога-аллерголога ушли на заслуженный отдых в феврале-апреле этого года, рассказали Zelenograd.ru в департаменте здравоохранения. В сезон активного цветения и разгар аллергии зеленоградские дети остались без нужного специалиста. Его ищут — на сайте медучреждения размещена вакансия. Детскому аллергологу в государственной поликлинике предлагают зарплату от 33,6 до 70 тысяч на ежедневной основе и с одной рабочей субботой в месяц. Для сравнения, в частных центрах в Москве (метро Войковская) и Солнечногорске та же работа оценивается в 70 и 50 тысяч рублей соответственно.

Сейчас заменяет врача-специалиста для зеленоградских детей и ведёт приём на четверть ставки заведующая вторым филиалом поликлиники врач-педиатр Ольга Кузнецова. Для дополнительных обследований детей направляют в три столичные больницы: Морозовская детская клиническая больница (метро Серпуховская), Детская клиническая больница № 13 имени Н.Ф. Филатова (метро Маяковская и Баррикадная), Детская клиническая больница № 9 имени Г. Н. Сперанского (метро Деловой центр).

Это ненормально. Сложившаяся ситуация зеленоградских родителей не устраивает. «Пусть фонд ОМС компенсирует пациенту посещение платной клиники, если не смогли в нужный для пациента момент предоставить специалиста», — предложила читательница Zelenograd.ru, ребёнку которой этой весной потребовалась консультация аллерголога. В частной клинике обследование у специалиста и сдача анализов без покупки лекарств может обойтись в 5-6 тысяч рублей.

Больничный лист родителю, сопровождающему ребенка в столицу, не выдается. Направить узкого специалиста в Зеленоград для приема детей хотя бы раз в неделю в департаменте не планируют. Время ожидания консультации иммунолога-аллерголога по состоянию на 10 мая, составляет не более пяти дней, подчеркнули в департаменте.

Это нормально. Подавляющее большинство проблем, с которыми обращаются к аллергологу (да и к другим специалистам), может решить грамотный терапевт или врач общей практики. Ключевое слово — «грамотный». Поэтому ничего страшного нет в том, что приём ведёт педиатр, прокомментировал Zelenograd.ru врач больницы № 29, д.м.н., Алексей Эрлих.

В целом же он считает сложившуюся ситуацию проявлением процесса вырождения поликлиник, которые в своем нынешнем виде не могут существовать, как медицинские учреждения.

«Стремясь к удобству использования поликлиник, забылось, что в них надо ещё и лечить, — считает Эрлих. — Но сейчас лечиться в поликлиниках малоэффективно. Поэтому медицина будет переходить из поликлиник в другие учреждения. Например, в амбулатории при больницах. А поликлиники останутся местом, где будут получать медицинские справки».

Что для вас сейчас поликлиника в первую очередь?
Место, где качественно и эффективно лечат?
Место, где приходится лечиться, когда нет других возможностей
Место, где выписывают справки и больничные?
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Обсуждение
Kill Digit
5 часов назад
Справки можно и в МФЦ получить, зачем для этого целая поликлиника?

Дать место для врача общей практики, будет справки выдавать и больничные выписывать. Для совсем занятых осмотр и выдача документов через личный кабинет на pgu.mos.ru
Елена Волкова
4 часа назад
Интересно! А для чего тогда медицинские страхование?
Александр Эрлих
4 часа назад
А для чего тогда медицинские страхование?
А что "медицинское страхование"? Чего вы ждёте от него? Что вас, когда вы захотите, примет человек с сертификатом врача-специалиста? Или что вас качественно обследуют и вылечат, когда это на самом деле нужно? Или что-то третье?
Елена Волкова
3 часа назад
Что вылечат , не рассчитываю. Но качественное первичное обследование сделать хотелось бы. Чтобы потом можно было бы грамотно обращаться за помощью. И диагностику по первичному обследованию хотелось бы получить у специалиста профильного. К тому же терапевтов уже и так загнали.
А аллергия - не шутки. Отек Квинке шарахнет, к кому бежать?
Александр Эрлих
1 час назад
Когда "шарахнет" - вызывайте скорую.

По остальному - почему вы считаете, что у терапевта в поликлиники не хватает квалификации провести первичную диагностику и обследование? И как сам факт наличия медицинского страхования влияет на качество лечения?
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