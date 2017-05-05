Май — и весенние обострения аллергии — в детских поликлиниках Зеленограда встретили без врача-аллерголога: единственный врач из поликлиники 105 уволился, теперь на весь город нет нужных бесплатных специалистов. Родители жалуются в префектуру и вынуждены обращаться в частные клиники. Альтернатива — ездить в Москву.

«Что за беспредел, в период аллергий в нашем городе нет ни одного детского аллерголога? Почему мы должны вести наших детей в платные медицинские центры и сдавать все соответствующие анализы за деньги?» — спрашивает у городских властей жительница Зеленограда.

В справочной поликлиники 105 родителям сообщают, что детей с признаками аллергии сначала необходимо записать к участковому педиатру — он направит к аллергологу в Морозовскую больницу или в другие столичные клиники. Другой вариант — дважды в неделю, по вторникам и четвергам с 16 до 20, за аллерголога принимает заведующая вторым филиалом поликлиники врач-педиатр Ольга Кузнецова. К ней на приём также направляют участковые педиатры. Самостоятельной электронной записи к специалисту на сайте mos.ru нет, также к аллергологу нельзя записаться по звонку в регистратуру.

Работавший в Зеленограде аллерголог-иммунолог уволился, как рассказали в поликлинике Zelenograd.ru. На сайте учреждения опубликована вакансия врача-аллерголога (зарплата от 33,6 до 70 тысяч, на постоянной основе, график работы — ежедневный, кроме выходных и праздников).