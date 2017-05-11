Авария случилась около 5:20 утра в среду, 10 мая, напротив корпуса 1625, сообщили Zelenograd.ru в полиции. «Сузуки» направлялось в сторону Георгиевского проспекта по улице Андреевке. Наехав на препятствие, машина перевернулась, и водитель с пассажиром вылетели из неё на проезжую часть. Очевидец уточнил, что один из мужчин приземлился перед колёсами рейсового автобуса. Другая свидетельница дополняет: легковушка мчалась по дороге с высокой скоростью. Напомним, в ночь на 10 мая в Зеленограде выпал снег, что усложнило дорожную обстановку.