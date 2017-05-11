Автомобиль «Сузуки Лиана» наехал на бордюр разделительного газона, перевернулся и снёс установленное на нём ограждение. Пострадали оба человека, находившиеся в машине.
Авария случилась около 5:20 утра в среду, 10 мая, напротив корпуса 1625, сообщили Zelenograd.ru в полиции. «Сузуки» направлялось в сторону Георгиевского проспекта по улице Андреевке. Наехав на препятствие, машина перевернулась, и водитель с пассажиром вылетели из неё на проезжую часть. Очевидец уточнил, что один из мужчин приземлился перед колёсами рейсового автобуса. Другая свидетельница дополняет: легковушка мчалась по дороге с высокой скоростью. Напомним, в ночь на 10 мая в Зеленограде выпал снег, что усложнило дорожную обстановку.
В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель «Сузуки» и его 34-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести в местную больницу. Полиция проверяет, находился ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент аварии.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений