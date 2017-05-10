Необычно холодная погода начала мая завершилась снегопадом. В ночь на 10 мая город засыпало снегом. Вот, что увидели проснувшиеся зеленоградцы.
Да, снег, ну и что теперь? У природы нет плохой погоды. Есть только немного странная:) я всегда думала как же выглядят на расстоянии вытянутой руки верхушки деревьев.. когда я пришла в гости к бабушке - увидела воочию. Особенно нравится здесь цвет снега.. золотистый от лучей заходящего солнца. #зима#зимауходи#снег#верхушка#сугроб#фотограф#фотографируюсдушой#фотографируюсчастье#фотографируювсечтовижу#фотографмосква#фотографзеленоград#фотосет#фотосессия#москва#зеленоград#zelenograd#moscow#photoshoot#photoshooting#пленка#зенит
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