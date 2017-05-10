Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Зима 10 мая 2017 года. Фотографии 10.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Необычно холодная погода начала мая завершилась снегопадом. В ночь на 10 мая город засыпало снегом. Вот, что увидели проснувшиеся зеленоградцы.

На память) и такое бывает 10 мая!)

Публикация от Viktoria Usoltseva (@vikus)

Неласковый май нежно припорошил зелень снежком... #зеленоград #зеленограм #zelenograd

Публикация от Надежда Гончаренко (@nadingoncharenko)

Да, снег, ну и что теперь? У природы нет плохой погоды. Есть только немного странная:) я всегда думала как же выглядят на расстоянии вытянутой руки верхушки деревьев.. когда я пришла в гости к бабушке - увидела воочию. Особенно нравится здесь цвет снега.. золотистый от лучей заходящего солнца. #зима#зимауходи#снег#верхушка#сугроб#фотограф#фотографируюсдушой#фотографируюсчастье#фотографируювсечтовижу#фотографмосква#фотографзеленоград#фотосет#фотосессия#москва#зеленоград#zelenograd#moscow#photoshoot#photoshooting#пленка#зенит

Публикация от Цветкова Анастасия (@foto_tsvetkova)

Читайте также
Отопление снова включают в зеленоградских домах
 Реклама
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» — скоро гастроли в Зеленограде Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Какие вывески теперь можно размещать в Зеленограде? Объяснение с картинками Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама