Электричество пропало около 22:30 в субботу, 6 мая, а вместе с ним и водоснабжение. Обесточенными и «обезвоженными» оказались деревня Голубое — практически полностью, несколько окрестных дачных посёлков и частично Андреевка.
В Андреевке света не было около получаса, сказал Zelenograd.ru местный житель. Потом где-то в 23:20 электричество вновь исчезло, но примерно минут на пять. Уличное освещение непосредственно у дома тоже не горело, но не факт, что эти два события связаны, уточняет источник. «Такое у нас часто бывает», — говорит он.
В Голубое электричество вернулось через четыре часа.
«У нас всё завязано на электричество. Когда оно пропадает, то отключаются и насосные станции, подающие воду в дома, — рассказала Zelenograd.ru местная жительница. — То есть ни еду приготовить, ни лифтом воспользоваться, а мы живём на 15-м этаже. Так что мы даже в МЧС звонили, но там ответили то же, что и в „Мосэнергосбыте“, которому мы платим за свет. А в „Мосэнерго“ нам сказали, что виновата управляющая компания, поскольку она не заключила договор на обслуживание трансформаторных будок». То есть в случае аварии на быстрое устранение последствий не рассчитывать. Мол, жалуйтесь губернатору и жилинспекции.
Четыре часа ночью — ещё терпимо, сказала собеседница. Куда хуже было 1 мая, когда электричества не было с часа дня до восьми вечера, но тогда диспетчеры даже причину отказались объяснить.
Другой собеседник Zelenograd.ru говорит: «Я находился в дачном посёлке „Голубое-92“. Электричество отключилось 6 мая в 22:30 где-то, а включился свет только на следующий день около 16 часов! За это время даже ненадолго не появлялся. Кромешная тьма вокруг, только на высотках красные огоньки горели. Электричества нет, воды нет — и в туалет не сходить: всё завязано на электричество».
Со слов ещё одного местного жителя, обесточены были все дома включая больницу. Электричество присутствовало лишь в паре корпусов, которые построены в Голубом одними из первых, и работало наружное освещение в самом дорогом из окрестных коттеджных посёлков. Возможно, оно там было и в домах.
«На самом деле картина „весёлая“: дороги, подъезды — все без света. Если кто-то застрял в этот момент в лифте — не повезло, потому что телефоны в лифтах не ловят и по экстренной связи с диспетчером тоже не связаться, — рассказал он Zelenograd.ru. — Дома — в лесу, и темнота, соответственно, такая, что не видно вообще ничего! Зато отопление работает вовсю непонятно зачем. На него отключение электричества не повлияло». И это далеко не в первый раз. Только зимой Голубое и окрестности обесточивали минимум трижды, делятся местные жители.
В «Северных электрических сетях» (филиал МОЭСК), обслуживающих Голубое, Zelenograd.ru сказали: «Да, была авария. Повреждение на линии». От дальнейших комментариев отказались.
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