Электричество пропало около 22:30 в субботу, 6 мая, а вместе с ним и водоснабжение. Обесточенными и «обезвоженными» оказались деревня Голубое — практически полностью, несколько окрестных дачных посёлков и частично Андреевка.

В Андреевке света не было около получаса, сказал Zelenograd.ru местный житель. Потом где-то в 23:20 электричество вновь исчезло, но примерно минут на пять. Уличное освещение непосредственно у дома тоже не горело, но не факт, что эти два события связаны, уточняет источник. «Такое у нас часто бывает», — говорит он.

В Голубое электричество вернулось через четыре часа.

«У нас всё завязано на электричество. Когда оно пропадает, то отключаются и насосные станции, подающие воду в дома, — рассказала Zelenograd.ru местная жительница. — То есть ни еду приготовить, ни лифтом воспользоваться, а мы живём на 15-м этаже. Так что мы даже в МЧС звонили, но там ответили то же, что и в „Мосэнергосбыте“, которому мы платим за свет. А в „Мосэнерго“ нам сказали, что виновата управляющая компания, поскольку она не заключила договор на обслуживание трансформаторных будок». То есть в случае аварии на быстрое устранение последствий не рассчитывать. Мол, жалуйтесь губернатору и жилинспекции.

Четыре часа ночью — ещё терпимо, сказала собеседница. Куда хуже было 1 мая, когда электричества не было с часа дня до восьми вечера, но тогда диспетчеры даже причину отказались объяснить.