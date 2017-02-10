5 комментариев
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В жилищных комплексах в Андреевке почти сутки нет электричества 10.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В 18 часов в четверг во всех шести домах В ЖК «Уютный» в Андреевке отключили электричество. По данным местных жителей, повреждены две питающие высоковольтные кабельные линии, предположительно в Голубом. ПАО «МОЭСК» сообщило что управляющая компания «Уют» должна устранять аварию самостоятельно.

«Перспективы возобновления электроснабжения неизвестны, жители находятся в полном информационном вакууме, никакого участия контролирующих организаций или администрации поселка Андреевка не наблюдается», — сообщил Zelenograd.ru местный житель. Телефоны управляющей компании отключены или не отвечают.

По данным от другого местного жителя, в пятницу утром отключили электричество и в ЖК «Андреевская Ривьера». В «Уютном» есть генераторы — вода и отопление работают. А в «Ривьере» нет ни воды, ни отопления, не работают лифты. Сообщают также, что нет электричества и в «Андреевском квартале» (дом 44).

В «Андреевской ривьере» электричество дали примерно в 15:30. ЖК «Уютный» остается пока без света.

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Обсуждение
Екатерина Афанасьева
1 час назад
В ЖК "Уютный" до сих пор нет электричества... УК "Уют" сидит с выключенными телефонами и никак не комментирует ситуацию.

Жительница ЖК "Уютный"
Илья Илья
1 час назад
нет не ликвилирована авария!! не распространяйте дезинформацию.
В шести домах ЖК УЮТный электроснабжения как не было так и нет уже почти СУТКИ
Бесаме Мучо
1 час назад
электроснабжения как не было так и нет уже почти СУТКИ
А у нас в пятом почти двое суток не был горячей воды. "Live Is Life"
Анатолий Баклыков
1 час назад
В 15:40 включили свет не в "Уютном", где со вчерашнего дня авария, а в "Андреевской Ривьере" которую отключали сегодня "в связи с ремонтными работами на линии МОЭСК" (Информация от УК "Ривьеры": http://www.kp-invest.ru/forum/discussion/305/zhaloby-i-predlozheniya-uk/p27)
Анатолий Баклыков
27 минут назад
Вот теперь включили в "Уютном"
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