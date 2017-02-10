В 18 часов в четверг во всех шести домах В ЖК «Уютный» в Андреевке отключили электричество. По данным местных жителей, повреждены две питающие высоковольтные кабельные линии, предположительно в Голубом. ПАО «МОЭСК» сообщило что управляющая компания «Уют» должна устранять аварию самостоятельно.

«Перспективы возобновления электроснабжения неизвестны, жители находятся в полном информационном вакууме, никакого участия контролирующих организаций или администрации поселка Андреевка не наблюдается», — сообщил Zelenograd.ru местный житель. Телефоны управляющей компании отключены или не отвечают.

По данным от другого местного жителя, в пятницу утром отключили электричество и в ЖК «Андреевская Ривьера». В «Уютном» есть генераторы — вода и отопление работают. А в «Ривьере» нет ни воды, ни отопления, не работают лифты. Сообщают также, что нет электричества и в «Андреевском квартале» (дом 44).

В «Андреевской ривьере» электричество дали примерно в 15:30. ЖК «Уютный» остается пока без света.