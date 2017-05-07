Кража оргтехники в магазине «ТолькоБУ.рф», расположенном в корпусе 1106е, произошла в ночь со 2 на 3 мая, сообщили в полиции.

Как рассказал Zelenograd.ru сотрудник магазина, воры вынесли все планшеты, все смартфоны и все 22 ноутбука в четырёх сумках, а также другие товары. Общая сумма ущерба составила порядка 250—350 тысяч рублей.

Магазин обратился с просьбой сообщить через сеть «ВКонтакте», если вдруг кто-то попытается через торговые точки или на улице сбыть похищенную технику. Украденное можно узнать по характеристикам и описаниям, которые есть на сайте магазина.