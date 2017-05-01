Молодого человека, по версии следствия, застрелил 47-летний Григорий Шорин. Решение об аресте обвиняемого зеленоградский суд вынес 3 мая.

Убийцу 20-летнего Василия Антипова задержали 2 мая — на вторые сутки после преступления, совершённого возле корпуса 2013. По версии следствия, около половины одиннадцатого вечера 30 апреля Шорин выстрелил в молодого человека из-за «внезапно возникших неприязненных отношений». Во время допроса мужчина сказал, что в тот вечер встречал на улице свою гражданскую жену, которая возвращалась домой. Вдруг он услышал ее крики и побежал на них. Увидев, как парень пытается причинить женщине физический вред, Шорин выстрелил, говорится в сообщении следственного комитета.

Очевидцы рассказывают другую историю, пишет МК. Василий с друзьями заметили на лавочке во дворе дома женщину, рыдающую во весь голос. Компания подошла к ней узнать, что случилось, и успокоить. Она поведала, что поругалась с сожителем и убежала из дома. Вскоре на улицу выскочил и сам Григорий с оружием в руке. Мужчина, явно разгорячённый, не стал разбираться в происходящим и просто выстрелил в спину Василия. После чего вместе с подругой скрылся в направлении корпуса 2016.

Молодой человек скончался на месте до приезда «скорой» от огнестрельного ранения в спину.

Отсмотрев записи с подъездных камер видеонаблюдения и проведя опрос жителей близлежащих домов и очевидцев, полицейские установили личность стрелка и его местожительства. Выяснилось, что он проживает в том самом корпусе 2016, где его и задержали. Из какого именно оружия произведён выстрел, следствие устанавливает. При обыске квартиры оружие не нашли. Сам Шорин заявил, что выбросил его в мусорный бак.

Следственный комитет ходатайствовал перед судом об аресте Шорина, чтобы у мужчины, обвиняемого в убийстве, не было возможности скрыться или оказать давление на свидетелей, пока продолжается следствие. Суд удовлетворил ходатайство.