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В 20 микрорайоне застрелили молодого человека 01.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», которое произошло в Зеленограде в воскресенье, 30 апреля.

Тело мужчины обнаружили около 22:40 в 20-м микрорайоне, сообщили Zelenograd.ru в полиции. Очевидцы говорят, что молодого человека убили возле корпуса 2013.

Двадцатилетний юноша скончался от огнестрельного ранения, уточняет следственный комитет. Следователи и криминалисты СК устанавливают обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

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