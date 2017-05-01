Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», которое произошло в Зеленограде в воскресенье, 30 апреля.

Тело мужчины обнаружили около 22:40 в 20-м микрорайоне, сообщили Zelenograd.ru в полиции. Очевидцы говорят, что молодого человека убили возле корпуса 2013.

Двадцатилетний юноша скончался от огнестрельного ранения, уточняет следственный комитет. Следователи и криминалисты СК устанавливают обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.