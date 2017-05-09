Незадолго до Дня Победы, 5 мая, в Зеленограде прошли акции «Рубеж славы» — общегородская и отдельно крюковская, на которую впервые открыто пригласили зеленоградцев с портретами «Бессмертного полка». Они прошли «Крюковским маршем» вдоль улицы Каменка, а по другой стороне улицы протянули 3-километровую георгиевскую ленту школьники и учителя: от братской могилы в Александровке, за 14 микрорайоном, до памятника в Каменке, на окраине 16 микрорайона. К шествию присоединилась колонна автомобилистов и военной техники.
Корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева расспросила участников «Крюковского марша» и акции «Рубеж славы Крюково» о родственниках-ветеранах, о семейных историях и о том, чем хороши или плохи современные способы празднования Дня Победы.
Погода для шествия была подходящей — солнечной и ясной. В 13:30 на одном из самых оживлённых перекрёстков города (у бывшего супермаркета «Проспект») собрались горожане разных возрастов с портретами родственников, воевавших или погибших в Великой Отечественной войне. Люди разговаривали, вспоминали родных, улыбались, поздравляли друг друга с наступающим праздником.
«Младший сержант Ястребцев Виктор Иванович — родной брат моего дедушки, — поделилась одна из участниц „Крюковского марша“. — Ученик пекаря, он был призван в Красную Армию в Ивановской области и повторил подвиг Матросова». Зимой 1944 года сержант Ястребцев подавил один пулемёт гранатой, а амбразуру второго закрыл своим телом. В результате батальон выполнил боевую задачу, а 24-летний Виктор погиб. Детей у него не было.
Портрет старшего сержанта ВДВ Николая Анисимовича Маликова несли его внучка и правнучка. Их дед и прадед прошёл войну и дожил до 2004 года. Все родственники Николая Анисимовича живут в Зеленограде.
Дедушка-сибиряк специально приехал в Москву, чтобы пройти «Бессмертный полк» с портретом отца, но оказалось, что попасть на шествие по Тверской улице не так уж просто, нужны специальная регистрация и приглашение. Сибиряку помог зеленоградский внук, с которым он пришёл на «Крюковский марш».
Две фотографии Серафимы Андреевны Громовой несла вся её семья: дочь с мужем, внучка и правнуки. Серафима прошла войну в качестве связиста: опознавала вражеские самолеты и оперативно доносила результаты по рации или телефону на вышестоящий командный пост. «Таких девушек в войну называли „слухачи“», — рассказывает дочь ветерана. Серафима Андреевна приняла участие в Курской битве, побывала на Воронежском и Житомирском фронтах и закончила боевой путь в городе Фастов западнее Киева в звании ефрейтора. А потом работала в зеленоградской электронике, принимала участие в создании и разработке космической системы «Энергия- Буран» на заводе «Микрон».
Прадедушка семилассника Саши — Лохматин Алексей Константинович — командовал ротой сапёров под Тверью: разминировал или минировал поля в зависимости от наступления. Причина гибели прадедушки до сих пор неизвестна. «То ли подорвался на мине, то ли его застрелили», — всё, что знает о нём его внук.
Зеленоградка Анна Рудакова пришла на «Бессмертный полк» вместе со своим малышом и с портретом дедушки: «Анатолий Степанович Литвиненко, прославился тем, что выводил войска с Украины после войны. Умер два года назад, в 71 год», — рассказала она.
А семья Ирины Байковой принесла фотографии дедушки Василия Петровича Байкова вместе с бабушкой, которая ждала его с войны. Василий Петрович прошёл две войны: советско-финскую и Великую Отечественную. Прожил 80 лет, умер в 1991 году. Жил в Тверской области. «Я его смутно помню, он умер, когда мне было 10 лет», — поделилась Ирина.
В 14.00 «Крюковский марш» тронулся по тротуарам вдоль улицы Каменка. Рядом, по дороге, торжественно двигался автопробег, в котором приняли участие все желающие автомобилисты. Организаторы акции устроили для всех сюрприз — автопробег практически превратился в парад: впервые в Зеленограде проехала военная техника — БРДМ-2 (Бронированная разведывательно-дозорная машина) 1987 года, БДРМ-1?1957 года, БДРМ-40?1952 года. Представители Военно-технического общества добирались по МКАДу, а затем присоединились к колонне зеленоградского автопробега.
Все оживленно махали проезжающим машинам, сигналящим в ответ, подпевали военные песни. Школьники не могли оторвать глаз от военной техники — позже водители даже устраивали маленькие экскурсии по своим машинам для заинтересовавшихся детей.
На другой стороне улицы растянули огромную георгиевскую ленту учителя, школьники и простые горожане, присоединившиеся к флешмобу. Например, 77-летняя Людмила Анатольевна — по её словам, она просто шла мимо из магазина и решила поддержать акцию в качестве добровольца, взявшись за георгиевскую ленту.
«Мой зять, герой СССР подполковник Дмитрий Потапов, воевал во Львове, умер 15 лет назад и похоронен в Зеленограде», — говорит пожилая зеленоградка. — «Очень здорово, что молодёжь поддерживает подобные акции. После войны такого не было, до глубины души трогает, что кто-то взялся за патриотическое воспитание молодого поколения. Надо приучать ребят не забывать свою историю!»
Десятиклассница Дарья Шлакина, напротив, считает акцию бесполезной. Её родственники — «дети войны». «Школьники выходят на улицу вместо уроков, держат достаточно тонкую, еле заметную ленту, — комментирует Дарья, — многие дети помышляют о побеге домой. Но очевиден один факт: всем просто хотелось пропустить учебу. Это можно считать проявлением уважения к ветеранам? Никакой связи с историей».
Педагоги Станислав Чернухин и Инна Евстигнеева уверены, что происходящее — серьезное психологическое мероприятие. Перед акцией учителя проводили разъяснительные беседы с учениками, показывали тематические фильмы, изучали литературу времен Великой Отечественной войны.
«Мы проходим историю ленты: как она появилась, кто ее учредил, каким образом вручались первые ордена, — добавил Станислав. — Мои ученики в прошлом году защищали проект „Связь поколений с георгиевской лентой“ и стали победителями. Необходимо всем детям об этом рассказывать. Это не просто мероприятие, где нужно подержать ленту, ученики должны понимать глубину события».
У самого Станислава воевало практически всё старшее поколение: брат отца — кавалер ордена Славы, один из семи выживших при защите Севастополя, дед — комиссар партизанского отряда в Тверской области. А его коллега Инна Евстигнеева родом из Белоруссии и знает о войне не понаслышке. В детстве ходила в походы, видела сожженные деревни. «Мой дед пропал без вести через месяц после начала войны. Второй дед-железнодорожник был в плену, потом бежал, вернулся с войны весь больной, прожил до 60 лет», — говорит она.
У одиннадцатиклассницы Маргариты Шевченко во время войны без вести пропал прадедушка, Алексей Григорьевич Шеметовский, участвовавший в обороне Москвы. Но к акции Маргарита относится скептически.
«Нас буквально „заставили“ туда идти, заперли класс с личными вещами и не предоставили выбора, — возмущается она, — Конечно, было приятно видеть счастливые лица ветеранов, проезжавших мимо. Но я считаю, что куда больше настоящего, искреннего патриотизма исходит от тех, кто поздравляет ветеранов лично или же возлагает цветы к памятникам. Акция от моей школы выглядела лицемерно. О наших желаниях никто не спрашивал, сказали лишь „надо, значит идём“. Я думаю, это должно происходить по-другому. Но есть и доля положительного — школы не дают детям забывать о великом подвиге наших предков, за это им спасибо».
«Георгиевская лента — это память об отважной и непобедимой Красной армии, о талантливых военачальниках и многочисленных людских жертвах», — подтверждает одиннадцатиклассница Диана Альмяшева. Её прадед Белял Алимов прошёл всю Великую Отечественную.
«Крюковский марш» был недлинным — меньше километра — и завершился праздничным концертом около мемориала в деревне Каменка. Там поздравили ветеранов и исполнили песни времён войны.
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