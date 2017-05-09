Педагоги Станислав Чернухин и Инна Евстигнеева уверены, что происходящее — серьезное психологическое мероприятие. Перед акцией учителя проводили разъяснительные беседы с учениками, показывали тематические фильмы, изучали литературу времен Великой Отечественной войны.

«Мы проходим историю ленты: как она появилась, кто ее учредил, каким образом вручались первые ордена, — добавил Станислав. — Мои ученики в прошлом году защищали проект „Связь поколений с георгиевской лентой“ и стали победителями. Необходимо всем детям об этом рассказывать. Это не просто мероприятие, где нужно подержать ленту, ученики должны понимать глубину события».

У самого Станислава воевало практически всё старшее поколение: брат отца — кавалер ордена Славы, один из семи выживших при защите Севастополя, дед — комиссар партизанского отряда в Тверской области. А его коллега Инна Евстигнеева родом из Белоруссии и знает о войне не понаслышке. В детстве ходила в походы, видела сожженные деревни. «Мой дед пропал без вести через месяц после начала войны. Второй дед-железнодорожник был в плену, потом бежал, вернулся с войны весь больной, прожил до 60 лет», — говорит она.

У одиннадцатиклассницы Маргариты Шевченко во время войны без вести пропал прадедушка, Алексей Григорьевич Шеметовский, участвовавший в обороне Москвы. Но к акции Маргарита относится скептически.

«Нас буквально „заставили“ туда идти, заперли класс с личными вещами и не предоставили выбора, — возмущается она, — Конечно, было приятно видеть счастливые лица ветеранов, проезжавших мимо. Но я считаю, что куда больше настоящего, искреннего патриотизма исходит от тех, кто поздравляет ветеранов лично или же возлагает цветы к памятникам. Акция от моей школы выглядела лицемерно. О наших желаниях никто не спрашивал, сказали лишь „надо, значит идём“. Я думаю, это должно происходить по-другому. Но есть и доля положительного — школы не дают детям забывать о великом подвиге наших предков, за это им спасибо».

«Георгиевская лента — это память об отважной и непобедимой Красной армии, о талантливых военачальниках и многочисленных людских жертвах», — подтверждает одиннадцатиклассница Диана Альмяшева. Её прадед Белял Алимов прошёл всю Великую Отечественную.