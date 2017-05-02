Московские власти определили список домов, которые могут быть снесены — это корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. Голосование жителей этих домов за или против сноса начнется 15 мая.



Список опубликован на сайте правительства Москвы. В перечень вошли все 34 зеленоградские пяти- и четырехэтажки, находящиеся в ведении города (есть еще старые дома на улице Панфилова федерального подчинения).

«Чем мы руководствовались при составлении перечня? Во-первых, мнением жителей, во-вторых, сведениями о техническом состоянии домов, — сообщил мэр Сергей Собянин. - В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 года».



Это список для голосования, отметил Собянин. Голосование жителей пятиэтажек проведут с 15 мая по 1 июля на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг («Мои документы»). О результатах обещают известить объявлениями на подъездах, в почтовых ящиках, на портале правительства Москвы и на том же «Активном гражданине».