Проход, через который можно выйти с пригородных платформ на вокзал и дальше к метро, закрывают на месяц в связи с подготовкой и проведением Кубка Конфедераций FIFA, сообщает «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». Вход в пригородную зону, соответственно, тоже будет через турникеты у Комсомольской площади (слева от вокзала).

Подземный переход между турникетами со стороны пригородных платформ и станцией метро «Комсомольская», закрытый год назад, обещают открыть только в конце 2018 года.