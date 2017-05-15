Выход через турникеты между электричками и вокзалом будет закрыт до 5 июля. Проход к метро в это время — только через турникеты, ведущие к Комсомольской площади.
Проход, через который можно выйти с пригородных платформ на вокзал и дальше к метро, закрывают на месяц в связи с подготовкой и проведением Кубка Конфедераций FIFA, сообщает «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». Вход в пригородную зону, соответственно, тоже будет через турникеты у Комсомольской площади (слева от вокзала).
Подземный переход между турникетами со стороны пригородных платформ и станцией метро «Комсомольская», закрытый год назад, обещают открыть только в конце 2018 года.
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