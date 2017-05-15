2 комментария
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Проход между платформами пригородного и дальнего сообщения на Ленинградском вокзале закроют со 2 июня 15.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Выход через турникеты между электричками и вокзалом будет закрыт до 5 июля. Проход к метро в это время — только через турникеты, ведущие к Комсомольской площади.

Фото: Владимир Киселёв/Zelenograd.ru

Проход, через который можно выйти с пригородных платформ на вокзал и дальше к метро, закрывают на месяц в связи с подготовкой и проведением Кубка Конфедераций FIFA, сообщает «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». Вход в пригородную зону, соответственно, тоже будет через турникеты у Комсомольской площади (слева от вокзала).

Подземный переход между турникетами со стороны пригородных платформ и станцией метро «Комсомольская», закрытый год назад, обещают открыть только в конце 2018 года.

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Обсуждение
Барри
9 часов назад
Типа не дай бог голытьба сходненская прорвётся, напугает своим видом гостей заморских
Анна Леонтьева
8 часов назад
ох сколько людей опоздает на поезда... это же сколько обходить то!
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