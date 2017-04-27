Четверо подростков отобрали самокат и бейсболку у 14-летнего школьника в 11 микрорайоне в понедельник, 24 апреля, около половины девятого вечера, и скрылись с места преступления.
Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, мама пострадавшего обратилась с заявлением о похищении у её сына самоката на следующий день после инцидента.
Подросток рассказал, что в четвёрке нападавших было два мальчика и две девочки, всем на вид около 15-16 лет.
По информации некоторых источников, школьника избили, однако нет фактов, подтверждающих это, уточнили в полиции. В заявлении, поданном в правоохранительные органы, также ничего не говорится о телесных повреждениях.
В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет.
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