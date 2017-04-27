Четверо подростков отобрали самокат и бейсболку у 14-летнего школьника в 11 микрорайоне в понедельник, 24 апреля, около половины девятого вечера, и скрылись с места преступления.

Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, мама пострадавшего обратилась с заявлением о похищении у её сына самоката на следующий день после инцидента.

Подросток рассказал, что в четвёрке нападавших было два мальчика и две девочки, всем на вид около 15-16 лет.

По информации некоторых источников, школьника избили, однако нет фактов, подтверждающих это, уточнили в полиции. В заявлении, поданном в правоохранительные органы, также ничего не говорится о телесных повреждениях.

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет.