4 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Группа подростков напала на сверстника в 11 микрорайоне из-за самоката 27.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Четверо подростков отобрали самокат и бейсболку у 14-летнего школьника в 11 микрорайоне в понедельник, 24 апреля, около половины девятого вечера, и скрылись с места преступления.

Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, мама пострадавшего обратилась с заявлением о похищении у её сына самоката на следующий день после инцидента.

Подросток рассказал, что в четвёрке нападавших было два мальчика и две девочки, всем на вид около 15-16 лет.

По информации некоторых источников, школьника избили, однако нет фактов, подтверждающих это, уточнили в полиции. В заявлении, поданном в правоохранительные органы, также ничего не говорится о телесных повреждениях.

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет.

Читайте также
Учащимся зеленоградского колледжа назначили минимальное наказание за избиение подростка-инвалида
 Реклама
ЖК Мелодия Леса, Зеленоград. Ключи в 2017 году! Первый взнос по ипотеке от 0%! Объявления
Какие вывески теперь можно размещать в Зеленограде? Объяснение с картинками Объявления
Грандиозная распродажа домов в преддверии праздника Великой Победы. Скидки до 30% . Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Обсуждение
Ирина M.
3 часа назад
зверьки...
dos ddos
3 часа назад
А что с нападением на подростков в 16-м районе в 2015 году?
rbf@inbox.ru
3 часа назад
dos ddos
Все обошлось)
Rescuer Kozlov
54 минуты назад
и как обычно, ни слова о национальностях.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама