Из-за широкой географии текст Юзефовича «Город на реке» был разделен на три части. В Зеленограде писали третью часть — «Улан-Удэ. Селенга». Географические названия трудностей не вызвали, потому что их просто показали на экране во время диктанта.

Проверяют диктанты в меньшей степени эксперты и в большей волонтеры — по методичкам, которые им присылает команда «Тотального диктанта». Есть и экспертный совет, куда входят, среди прочих, доктора филологических наук, профессора российских государственных университетов.

Мороженое или мороженное. Когда текст разбирали после написания диктанта, выяснилось, что наиболее часто участники ошибались во фразе «Они продавали нанизанные на руки, как калачи, круги мороженого молока» — писали «мороженного». В данном случае мороженое — прилагательное без зависимых слов, поэтому и одна «н». При наличии зависимого слова — например, «мороженное с вечера мясо», — надо писать два «н».

Луна или луна. Споры вызвала фраза «…но мне слышалось в нем имя греческой богини луны Селены» — надо ли в этом контексте писать «луну» со строчной или заглавной буквы. Кому-то исправили большую на маленькую (засчитав как ошибку), кому-то нет. Аргумент за написание с маленькой буквы — Луна с большой пишется только как астрономическое название (например, «полетели на Луну»). Поклонялись ли древние греки Селене как конкретному небесному светилу (а значит, астрономическому объекту) или как абстрактному, не выяснили, но в ДК согласились, что это спорный момент. «Мы спорили об этом, сначала мы исправляли, учителя тоже считали, что с заглавной, но в комментариях [экспертов] были оба варианта», прокомментировали кураторы.

Православие или православие. Примечательно, что некоторые участники диктанта написали «Православие» с заглавной буквы во фразе «Здесь история и современность, православие и буддизм не отторгают и не подавляют друг друга». Это не засчитывалось как ошибка, чтобы не оскорбить чувств верующих, рассказал Zelenograd.ru один из приглашенных зеленоградских экспертов. К тому же некоторые словари такое написание разрешают.

Запятые. Удивило и многообразие допустимых филологами пунктуационных вариантов во фразе «Помню, как на главной площади поставили самый оригинальный извсех виденных мною памятников Ленину». В авторском тексте запятая стоит только после «помню», но эксперты допускают, что «виденных мною» можно обособить запятыми или тире. Чтобы подчеркнуть, что автор имел в виду не все существующие памятники Ленину, а только те, которые видел лично.



Изполин порудчик. Были и редкие курьезные ошибки — «порудчик» (вместо «поручик) и «изполин» («исполин»).

Координаторы акции в Культурном центре «Зеленоград» отметили, что текст в этом году был проще, чем прошлогодний, соответственно, и отличников больше. Точное их количество не сообщается по требованию оргкомитета акции и потому, что Зеленоград, будучи самостоятельной площадкой «Тотального диктанта» в прежние годы, в 2017-м вошел в общее число московских. Теперь будет организовано централизованное награждение отличников в Москве.



На «Тотальный диктант» в ДК пришло много молодежи, но были и люди старшего возраста. В их числе — 75-летняя зеленоградка, 46 лет проработавшая медицинской сестрой. Диктант она написала в третий раз и на «четверку».

Среди тех, кто пришел в ДК забрать свой диктант с результатами, были и школьницы, которые волновались за свои оценки. На вопрос, почему это так важно (не экзамен же), девушки ответили, что оценки нужны «для школы». Вероятно, результаты «Тотального диктанта» уже оцениваются как бонус в школе и при устройстве на работу: отличникам выдают сертификаты, которые те прикладывают к резюме.