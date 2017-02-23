Стоял выбор между самолётом, солдатом и звездой. В предварительном опросе, вывешенном на странице «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте», большинство проголосовало за самолёт, но на рисунок не хватало участников. Остановились на звезде. Те, кто не за рулём, выстроились в число 23, подсветив фигуру мобильными телефонами.

Всё прошло хорошо, несмотря на то, что шёл снег, площадка в десятиградусный мороз превратилась в каток после случившейся накануне оттепели и что это был вечер рабочего дня в преддверии праздника.

Предыдущий автофлешмоб зеленоградцы приурочили к Новому году и провели 30 декабря. Тогда автомобилисты и «болельщики» выстроились в Спасскую башню с часами.