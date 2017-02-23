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Звезду из автомобилей построили в Зеленограде к 23 февраля. Видео 23.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Новый флешмоб устроили зеленоградские автомобилисты накануне 23 февраля. В построении праздничного рисунка приняли участие более 70 машин и около ста человек. Нарисовали большую звезду, три мини-звёздочки, букву «С» и число 23.

На парковку за «Зеленопарком» стали съезжаться к девяти вечера, кто-то целыми семьями. Через полчаса начали построение, рассказала Zelenograd.ru организатор акции Надежда Ковалёва. Около сорока процентов автолюбителей — участников флешмоба составили девушки. Что касается автопарка, кроме легковушек и кроссоверов, было несколько «Газелей», внедорожников и микроавтобус.

Стоял выбор между самолётом, солдатом и звездой. В предварительном опросе, вывешенном на странице «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте», большинство проголосовало за самолёт, но на рисунок не хватало участников. Остановились на звезде. Те, кто не за рулём, выстроились в число 23, подсветив фигуру мобильными телефонами.

Всё прошло хорошо, несмотря на то, что шёл снег, площадка в десятиградусный мороз превратилась в каток после случившейся накануне оттепели и что это был вечер рабочего дня в преддверии праздника.

Предыдущий автофлешмоб зеленоградцы приурочили к Новому году и провели 30 декабря. Тогда автомобилисты и «болельщики» выстроились в Спасскую башню с часами.

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Обсуждение
Елена Волкова
4 часа назад
Красота! Молодцы! С праздником!
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