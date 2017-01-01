Праздничный автофлешмоб прошёл в разных городах России в канун Нового года. Автолюбители собирались на просторной площадке и выстраивались в какой-нибудь узнаваемый новогодний символ. 30 декабря зеленоградские автомобилисты присоединились к флешмобу и сложили на парковке 100 на 100 метров за «Зеленопарком» собственную фигуру — Спасскую башню с курантами, звездой, зубцами кремлёвской стены и салютом.

В построении участвовало более 80 машин: от «Жигулей» до внедорожников. Был даже «Лэнд Крузер 200» за 5 миллионов рублей. В числе другой «экзотики» — пара машин, украшенных электрогирляндами, «Патриоты», восьмиместный микроавтобус, два больших цельнометаллических фургона и редкая «Тойота Вилл», принадлежащая главному агитатору зеленоградского автофлешмоба Надежде Ковалёвой.

Именно она бросила клич в сообществе «Автолюбители Зеленограда» во «ВКонтакте» и провела опросы. Более пятидесяти процентов участников поддержали идею и собрались всего за два дня. Сразу откликнулся и человек с квадрокоптером, несмотря на свою занятость (после флешмоба он тут же отправился на съёмки для Первого канала).