Праздничный автофлешмоб прошёл в разных городах России в канун Нового года. Автолюбители собирались на просторной площадке и выстраивались в какой-нибудь узнаваемый новогодний символ. 30 декабря зеленоградские автомобилисты присоединились к флешмобу и сложили на парковке 100 на 100 метров за «Зеленопарком» собственную фигуру — Спасскую башню с курантами, звездой, зубцами кремлёвской стены и салютом.
В построении участвовало более 80 машин: от «Жигулей» до внедорожников. Был даже «Лэнд Крузер 200» за 5 миллионов рублей. В числе другой «экзотики» — пара машин, украшенных электрогирляндами, «Патриоты», восьмиместный микроавтобус, два больших цельнометаллических фургона и редкая «Тойота Вилл», принадлежащая главному агитатору зеленоградского автофлешмоба Надежде Ковалёвой.
Именно она бросила клич в сообществе «Автолюбители Зеленограда» во «ВКонтакте» и провела опросы. Более пятидесяти процентов участников поддержали идею и собрались всего за два дня. Сразу откликнулся и человек с квадрокоптером, несмотря на свою занятость (после флешмоба он тут же отправился на съёмки для Первого канала).
«На построение ушло около двух с половиной часов, — рассказала Zelenograd.ru Надежда. — Звёздочку решили построить из людей: многие приезжали по два-три человека в машине. А вот на надпись „Зеленоград“, как было задумано, машин, к сожалению, не хватило…»
Звезду подсветили бенгальскими огнями, фигуру освещали миганием габаритов и фар. Картинку терпеливо держали минут 15, хотя все к моменту съёмки уже слегка замёрзли.
Не обошлось во время новогоднего автофлешмоба и без «подводных камней». «По пути рисунка периодически встречались преграды из снега, в которых застревали машины. Приходилось ставить в такие места 4х4 внедорожники. „Лэнд Крузер“ как раз подходил, поставили в сугроб — хозяин был не против», — поделился с Zelenograd.ru один из организаторов Дмитрий Юденич и один из основателей автоклуба «ЗелТрофи». К флешмобу он, по его словам, подключился как рядовой участник.
Изначально, рассказывает Дмитрий, планировали построиться у Дворца культуры и вести съёмку с крыши Бизнес-центра, но местные автоинспекторы «сказали, что всех разгонят». «Потом при осмотре парковки с квадрокоптера стало ясно, что фонари очень сильно бликуют от снега, и машины не будет видно (аварийки, стоп-сигналы), как и бенгальские огни, — продолжает Дмитрий. — А во время построения была низкая облачность, и когда квадрокоптер взлетал высоко, то ничего не было видно и помехи от тумана сбивали сигнал, а ветер сносил в сторону. В общем, повеселились от души…»
С картинкой тоже не сразу определились. Многие предлагали ёлочку, но этот новогодний символ оказался самым популярным и уже был использован во многих городах. Кроме обычных новогодних символов вроде шампанского с бокалами, циферблата, Деда Мороза со Снегурочкой, зеленоградцы предлагали что-то аутентичное — например, белку или «Флейту». Путина тоже предлагали.
«Но хотелось сделать особенную фигуру, потому что ёлочки / шарики / снежинки / снеговики уже были у других городов. А наши „Штыки“ или Кремль не сделает ни Астрахань, ни Тверь, ни прочие», — говорит Дмитрий Юденич. В итоге остановились на варианте с кремлёвской стеной и Спасской башней.
Правда, как с юмором отмечают организаторы зеленоградского флешмоба, основание получилось неровным — «пизанская башня какая-то»: «строились по столбам, а столбы кривые вышли». Просто у всех было новогоднее настроение…
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