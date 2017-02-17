Новый жилой дом в 6 микрорайоне активно рекламируют риелторы и предупреждают, что квартир на всех желающих не хватит. Интерьеры и экстерьеры будущего дома опубликованы на сайте ЖК «Лесное озеро» — там роскошные подъезды, небольшие квартиры-студии и преимущества тихого места.
В подъездах обещают зеркала, лестницу и стены из черной плитки под мрамор, современный лифт в черно-серых тонах, картины и растения. Во дворе будет детская площадка из дерева, вокруг дома — довольно большая парковка. Плюс подземный паркинг на 90 машин. Двор просматривают камеры видеонаблюдения. Из каждого подъезда выходит пандус для удобного вывоза колясок. На первом этаже дома будут реабилитационный центр, семейное кафе, магазин, детский центр, танцевальная студия, йога, аптека, химчистка, прачечная.
Дом напротив Черного озера начали строить в мае прошлого года, продажи квартир открыли в ноябре. В квартирах-студиях площадью 33 квадратных метра — одна комната, она же кухня, прихожая и ванная (на фото ЖК собственно ванны не видно, только душевая кабина).
Сейчас «коробку» корпуса 619 построили до 5-7 этажей, стройка идет полным ходом. «Обменяйте имеющееся у вас жилье на квартиру в новостройке, — предлагают риелторы. — Скоро дом достроят. Квартир на всех не хватит». Дом расположен в прекрасном месте — Чёрное озеро и лес рядом, подчеркивают продавцы квартир, вокруг тишина и спокойствие. Сейчас жители близлежащего дома жалуются на ночной шум от стройки, а также на строительство по воскресеньям. «Предприняты меры по максимальному снижению уровня шума», ответили на жалобу в префектуре.
Строительство жилого дома в 6 микрорайоне было утверждено в 2001 году проектом планировки районов Матушкино и Савелки, поэтому не обсуждалось на публичных слушаниях. Это планируемая жилая застройка на месте снесенных пятиэтажек-хрущевок. О том, что именно этот участок зарезервирован под жилую застройку, стало известно во время публичных слушаний проекта межевания 6 микрорайона. Эти планы вызвали протесты— под петицией против строительства, обращенной к столичным властям и префектуре, подписались более 1300 человек.
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Хахаха, строят комфорт-класс, а о подъездах со входом на уровне земли и современном благоустройстве и не слышали.
Вся суть двора: размеченная парковка, нормативная детская площадка и пустые газоны.
Да и толку от подземной стоянки, если все будут ставить машину бесплатно у подъезда.
Вот уже 9 лет как переехали в 20-ый по программе сноса хрущёвок, но до сих скучаю по 6-ому району. Как же там было здорово! Всё в зелени, рядом лес, озеро. Тихий, уютный район.(конечно тесновато было в той квартирке, рады были получить новую, но ностальгия по тем годом присутствует)
Теперь там голяк между домами, так как все деревья уничтожили, новых не посадили. Теперь ещё и этот дом...Зоне отдыха на Чёрном озере реально приходит пипец...