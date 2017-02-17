В подъездах обещают зеркала, лестницу и стены из черной плитки под мрамор, современный лифт в черно-серых тонах, картины и растения. Во дворе будет детская площадка из дерева, вокруг дома — довольно большая парковка. Плюс подземный паркинг на 90 машин. Двор просматривают камеры видеонаблюдения. Из каждого подъезда выходит пандус для удобного вывоза колясок. На первом этаже дома будут реабилитационный центр, семейное кафе, магазин, детский центр, танцевальная студия, йога, аптека, химчистка, прачечная.

Дом напротив Черного озера начали строить в мае прошлого года, продажи квартир открыли в ноябре. В квартирах-студиях площадью 33 квадратных метра — одна комната, она же кухня, прихожая и ванная (на фото ЖК собственно ванны не видно, только душевая кабина).

Сейчас «коробку» корпуса 619 построили до 5-7 этажей, стройка идет полным ходом. «Обменяйте имеющееся у вас жилье на квартиру в новостройке, — предлагают риелторы. — Скоро дом достроят. Квартир на всех не хватит». Дом расположен в прекрасном месте — Чёрное озеро и лес рядом, подчеркивают продавцы квартир, вокруг тишина и спокойствие. Сейчас жители близлежащего дома жалуются на ночной шум от стройки, а также на строительство по воскресеньям. «Предприняты меры по максимальному снижению уровня шума», ответили на жалобу в префектуре.