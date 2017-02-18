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«Смертность от инфаркта в Зеленограде снизилась в 9-10 раз» Что здесь не так? 18.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская больница опубликовала результаты работы нового «сосудистого центра». В отчёте говорится, что за 9 месяцев «удалось снизить процент смертности от инфаркта миокарда с 29 до 3 процентов». Некоторые городские СМИ и официальные сайты решили трактовать эти цифры так: «смертность от инфаркта в Зеленограде сократилась в 9-10 раз». Нас это так впечатлило, что мы попросили врача-кардиолога, доктора медицинских наук Алексея Эрлиха прокомментировать эти данные.

— Видимо, в отчёте речь идёт о случаях смерти во время госпитализации. Это правильно называть «летальностью»: соотношение количества умерших к количеству лечившихся. Получается, что раньше из 100 поступивших умирало 29, а теперь 3. Такое невероятное снижение летальности никаким улучшением качества работы объяснить нельзя.

Скорее всего, эти показатели связаны с изменением подходов к статистике, ведь ни в одной стране мира за такой короткий срок не удавалось так снизить летальность.

Даже в Москве внедрение широкой «инфарктной сети» привело к снижению летальности при инфаркте с 16 до 8,5 процентов за два года (для так называемых «инфарктов с подъёмами ST»). Но не в 9,5 раз за 9 месяцев!

В целом, обидно, что, наверное, неплохая работа и, скорее всего, неплохие результаты были «похоронены» под желанием отрапортовать. Тем более, после заявленной летальности 3% сложно дальше улучшать показатели — ведь такие цифры редко встречаются в большинстве стран даже с развитой медициной.

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Обсуждение
Барри
Вчера, 23:12
Марихуана!
Алекс Алексеев
Вчера, 23:23
Так и раскройте нам секрет как они получили такую цифру?
Тяжелых больных стали отправлять в Москву?
нейман ольга
3 часа назад
Один мой знакомый захотел выписать для папы льготные лекарства от аллергии. Пришли они в районную поликлинику, а там доктор посмотрела карту и предложила сделать ЭКГ. Папа ни на что не жаловался, спешил купаться на Черное озеро. Но не тут-то было. Врач глянула на ЭКГ и посоветовала обратиться в кардиоцентр. Они заглянули в приемное отделение, где у пожилого человека отобрали мобильник, раздели и повезли в реанимацию. Сын метался в недоумении, звонил знакомым. На второй день удалось выйти на заведующего по фамилии Грицанчук. Тот унылым голосом сообщил, что отец чувствует себя все хуже и нуждается в операции, которая стоит всего ничего 140 тыс рублей (но можно деньги не сразу, а частями и даже при выписке). Сын, будучи ловким парнем, влез в доверие к медсестрам, которые черными ходами провели его к скучающему папе, и оба они благополучно сбежали из больницы, так и не украсив показатели.

По пути они зашли на озеро, выкупались и решили, что ситуация требует разъяснений. Пришлось обратиться к одному известному кардиологу, который подтвердил, что человек вполне себе здоров.

И это не единственный случай. Многие рассказывают, что пожилых людей под разными предлогами заманивают в оперативную кардиологию. И зачем-то всех проводят через отделение реанимации. Видимо, на родственников это оказывает магическое воздействие. Да и средства ОМС совсем иные списываются. И статистика супер - из самой реанимации 97% вышли живыми!
Барри
3 часа назад
А я вот как народный доктор, или как там это называется, бабка-врачевальня, порекомендую всем ПЕТЬ. ПОЙТЕ, это очень здорово! Особенно для нервов и всё такое. Расплачьтесь, упадите на колени, разбейтесь в поклонах, это же то, что вы так хотите сделать!
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