— Видимо, в отчёте речь идёт о случаях смерти во время госпитализации. Это правильно называть «летальностью»: соотношение количества умерших к количеству лечившихся. Получается, что раньше из 100 поступивших умирало 29, а теперь 3. Такое невероятное снижение летальности никаким улучшением качества работы объяснить нельзя.

Скорее всего, эти показатели связаны с изменением подходов к статистике, ведь ни в одной стране мира за такой короткий срок не удавалось так снизить летальность.

Даже в Москве внедрение широкой «инфарктной сети» привело к снижению летальности при инфаркте с 16 до 8,5 процентов за два года (для так называемых «инфарктов с подъёмами ST»). Но не в 9,5 раз за 9 месяцев!

В целом, обидно, что, наверное, неплохая работа и, скорее всего, неплохие результаты были «похоронены» под желанием отрапортовать. Тем более, после заявленной летальности 3% сложно дальше улучшать показатели — ведь такие цифры редко встречаются в большинстве стран даже с развитой медициной.