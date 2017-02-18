Зеленоградская больница опубликовала результаты работы нового «сосудистого центра». В отчёте говорится, что за 9 месяцев «удалось снизить процент смертности от инфаркта миокарда с 29 до 3 процентов». Некоторые городские СМИ и официальные сайты решили трактовать эти цифры так: «смертность от инфаркта в Зеленограде сократилась в 9-10 раз». Нас это так впечатлило, что мы попросили врача-кардиолога, доктора медицинских наук Алексея Эрлиха прокомментировать эти данные.
— Видимо, в отчёте речь идёт о случаях смерти во время госпитализации. Это правильно называть «летальностью»: соотношение количества умерших к количеству лечившихся. Получается, что раньше из 100 поступивших умирало 29, а теперь 3. Такое невероятное снижение летальности никаким улучшением качества работы объяснить нельзя.
Скорее всего, эти показатели связаны с изменением подходов к статистике, ведь ни в одной стране мира за такой короткий срок не удавалось так снизить летальность.
Даже в Москве внедрение широкой «инфарктной сети» привело к снижению летальности при инфаркте с 16 до 8,5 процентов за два года (для так называемых «инфарктов с подъёмами ST»). Но не в 9,5 раз за 9 месяцев!
В целом, обидно, что, наверное, неплохая работа и, скорее всего, неплохие результаты были «похоронены» под желанием отрапортовать. Тем более, после заявленной летальности 3% сложно дальше улучшать показатели — ведь такие цифры редко встречаются в большинстве стран даже с развитой медициной.
- Все лечение -10%
-
Комплексная чистка
всего за 3300 р .
- До конца февраля
-
Каждый вторник
и четверг
- Скидки!
-
Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.
Тяжелых больных стали отправлять в Москву?
По пути они зашли на озеро, выкупались и решили, что ситуация требует разъяснений. Пришлось обратиться к одному известному кардиологу, который подтвердил, что человек вполне себе здоров.
И это не единственный случай. Многие рассказывают, что пожилых людей под разными предлогами заманивают в оперативную кардиологию. И зачем-то всех проводят через отделение реанимации. Видимо, на родственников это оказывает магическое воздействие. Да и средства ОМС совсем иные списываются. И статистика супер - из самой реанимации 97% вышли живыми!