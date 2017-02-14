1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
В Заводском переулке начали сносить гаражи, хотя власти обещали подождать до весны 14.02.2017 ZELENOGRAD.RU

14 февраля возле частных домов снесли первую постройку 50-60-х годов, считающуюся самостроем. В управе говорят, что московская Госинспекция по недвижимости не одобрила отсрочку до мая, а настояла на немедленном сносе.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Гаражи стоят в Заводском переулке возле частных домов с конца 1950-х годов — их строили деды и отцы ныне живущих там людей. Некоторые прямо в откосе железной дороги, но у РЖД все эти годы претензий к ним не было. Они неожиданно возникли у префектуры, которая должна находить и пресекать самовольное строительство в своем округе (говоря об этом, администрация ссылается на пункт 2.3.5 постановления правительства Москвы №157). В декабре на постройках появились объявления от имени управы о том, что жители обязаны сами их снести, или принести в управу разрешительные документы. Срок — неделя.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Вплоть до 13 февраля даты на объявлениях переставляли. А с документами на гаражи 50-60-летней давности проблема. «Тогда это была территория Солнечногорского района, разрешение получали от районной администрации, — рассказал Zelenograd.ru один из владельцев гаража в Заводском переулке. —  В 80-х, когда территорию присоединяли к Зеленограду (Москве), в областной администрации потеряли домовые книги и другие документы». В ответ на жалобы и просьбы префектура ответила, что действует строго по закону, но учитывая обращения жителей, отправила ходатайство в московскую Госинспекцию по недвижимости «о переносе сроков демонтажа объектов на весенний период».

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

13 февраля на гаражах появились объявления, что завтра будут сносить. Жители связались с управой и префектурой, там ответили, что упомянутая инспекция не захотела ждать. 14-го утром в Заводском переулке появились представители окружной администрации и предупредили, что спецтехника появится после обеда. И точно — приехал трактор и небольшая бригада. Они сломали один гараж, еще в одном убрали крышу, но завтра вернутся и продолжат. Жители срочно выносят вещи из своих построек.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Читайте также
Какими были гаражи в Заводском переулке — фото
Поддерживаете ли вы снос гаражей в Заводском переулке?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 102 человека
 Реклама
Уроки вокала и техники речи для детей и взрослых в школе «Фуэте» Объявления
Бесплатный открытый урок парных танцев для взрослых 14 февраля в ArmenyCasa Объявления
7 марта Шоу братьев Сафроновых в ресторане «Очаг» Объявления
Бесплатный квест в ТЦ «Панфиловский» в честь Дня защитника отечества 23 февраля Объявления
Обсуждение
леонид ханбеков
4 часа назад
наконец то
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .

 Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама
Реклама
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .
Реклама
Реклама
Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг
Реклама
Реклама
Реклама