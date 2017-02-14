Гаражи стоят в Заводском переулке возле частных домов с конца 1950-х годов — их строили деды и отцы ныне живущих там людей. Некоторые прямо в откосе железной дороги, но у РЖД все эти годы претензий к ним не было. Они неожиданно возникли у префектуры, которая должна находить и пресекать самовольное строительство в своем округе (говоря об этом, администрация ссылается на пункт 2.3.5 постановления правительства Москвы №157). В декабре на постройках появились объявления от имени управы о том, что жители обязаны сами их снести, или принести в управу разрешительные документы. Срок — неделя.