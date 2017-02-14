14 февраля возле частных домов снесли первую постройку 50-60-х годов, считающуюся самостроем. В управе говорят, что московская Госинспекция по недвижимости не одобрила отсрочку до мая, а настояла на немедленном сносе.
Гаражи стоят в Заводском переулке возле частных домов с конца 1950-х годов — их строили деды и отцы ныне живущих там людей. Некоторые прямо в откосе железной дороги, но у РЖД все эти годы претензий к ним не было. Они неожиданно возникли у префектуры, которая должна находить и пресекать самовольное строительство в своем округе (говоря об этом, администрация ссылается на пункт 2.3.5 постановления правительства Москвы №157). В декабре на постройках появились объявления от имени управы о том, что жители обязаны сами их снести, или принести в управу разрешительные документы. Срок — неделя.
Вплоть до 13 февраля даты на объявлениях переставляли. А с документами на гаражи 50-60-летней давности проблема. «Тогда это была территория Солнечногорского района, разрешение получали от районной администрации, — рассказал Zelenograd.ru один из владельцев гаража в Заводском переулке. — В 80-х, когда территорию присоединяли к Зеленограду (Москве), в областной администрации потеряли домовые книги и другие документы». В ответ на жалобы и просьбы префектура ответила, что действует строго по закону, но учитывая обращения жителей, отправила ходатайство в московскую Госинспекцию по недвижимости «о переносе сроков демонтажа объектов на весенний период».
13 февраля на гаражах появились объявления, что завтра будут сносить. Жители связались с управой и префектурой, там ответили, что упомянутая инспекция не захотела ждать. 14-го утром в Заводском переулке появились представители окружной администрации и предупредили, что спецтехника появится после обеда. И точно — приехал трактор и небольшая бригада. Они сломали один гараж, еще в одном убрали крышу, но завтра вернутся и продолжат. Жители срочно выносят вещи из своих построек.
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