Гаражи стоят в Заводском переулке возле частных домов с конца 1950-х годов — их строили деды и отцы ныне живущих там людей. Некоторые прямо в откосе железной дороги, но у РЖД все эти годы претензий к ним не было. Они неожиданно возникли у префектуры, которая должна находить и пресекать самовольное строительство в своем округе (говоря об этом, администрация ссылается на пункт 2.3.5 постановления правительства Москвы №157). В декабре на постройках появились объявления от имени управы о том, что жители обязаны сами их снести, или принести в управу разрешительные документы. Срок — неделя. Листочки повесили 17 декабря, объявление на сайте управы появилось 19-го, документы принимают до 22-го, а снос — до 25-го.

С документами на гаражи 50-60-летней давности проблема: «Тогда это была территория Солнечногорского района, разрешение получали от районной администрации, — рассказал Zelenograd.ru один из владельцев гаража в Заводском переулке. — В 80-х, когда территорию присоединяли к Зеленограду (Москве), в областной администрации потеряли домовые книги и другие документы. А дома эти документы мало у кого сохранились».