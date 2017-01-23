На словах управа района Крюково отложила этот вопрос до мая, но продолжает вешать объявления, меняя на них время «Ч» — дату сноса. У жителей нет документов на эти постройки за давностью лет, но сами разбирать свои гаражи они не будут.
Гаражи стоят в Заводском переулке возле частных домов с конца 1950-х годов — их строили деды и отцы ныне живущих там людей. Некоторые прямо в откосе железной дороги, но у РЖД все эти годы претензий к ним не было. Они неожиданно возникли у префектуры, которая должна находить и пресекать самовольное строительство в своем округе (говоря об этом, администрация ссылается на пункт 2.3.5 постановления правительства Москвы №157). В декабре на постройках появились объявления от имени управы о том, что жители обязаны сами их снести, или принести в управу разрешительные документы. Срок — неделя. Листочки повесили 17 декабря, объявление на сайте управы появилось 19-го, документы принимают до 22-го, а снос — до 25-го.
С документами на гаражи 50-60-летней давности проблема: «Тогда это была территория Солнечногорского района, разрешение получали от районной администрации, — рассказал Zelenograd.ru один из владельцев гаража в Заводском переулке. — В 80-х, когда территорию присоединяли к Зеленограду (Москве), в областной администрации потеряли домовые книги и другие документы. А дома эти документы мало у кого сохранились».
Допустим, это самострой, говорят жители Заводского переулка. Но почему на снос дают несколько дней и делают это зимой? «Согласно пункту 4 статьи 222 ГК РФ, снос может быть организован не ранее чем через два месяца после дня размещения на официальном сайте уполномоченной организации местного самоуправления сообщения о планируемом сносе», напоминает житель в обращении к окружной администрации. И отмечает: «Этот погреб строил еще мой дед в 1957 году в откосе, разделяющем Октябрьскую железную дорогу и Заводской переулок… 60 лет он никому не мешал. Мы многодетная семья, в погребе у нас хранятся овощи, картофель, консервы. На улице декабрь месяц». Префектура ответила, что действует строго по закону, но учитывая обращения жителей, отправила ходатайство в московскую Госинспекцию по недвижимости «о переносе сроков демонтажа объектов на весенний период».
Нам дали срок до мая, пояснил Zelenograd.ru местный житель. По его словам, 25 декабря в переулок пригнали какие-то тракторы, приехали сотрудники управы и префектуры, которые прошлись по домам и собрали с жителей заявления — «обязуюсь до апреля-мая вынести из постройки все вещи». Но тем, кто не написал такую бумагу, на гаражи повесили новые объявления о добровольном сносе — теперь 17 января. От владельцев теперь требуют принести заявления о переносе срока демонтажа в управу. 17-го ничего не произошло: вероятно, управа решила просто припугнуть владельцев гаражей.
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