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Как заставить дворников почистить лед в вашем дворе. Вредный совет от Zelenograd.ru 13.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Если вы давно просили лёд почистить у подъезда — за неделю там упали сто четырнадцать жильцов — не пишите в префектуру бесконечных обращений, а устройте у подъезда ненароком ДТП.

Именно этот способ показал себя действенным сегодня в 14 микрорайоне Зеленограда на глазах у корреспондентов Zelenograd.ru. Автомобиль одного из местных жителей повредила проезжавшая мимо машина «Объединённой энергетической компании» (ОЭК), которую занесло на дороге из-за льда.

На месте происшествия еще до приезда ГИБДД собрались сотрудники «Жилищника» Крюково с ломиками и поспешно ликвидировали лёд на проезжей части
Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

Инцидент произошёл возле корпуса 1402, в местном проезде, где был припаркован автомобиль. Мимо него в проезд заезжал автоподъемник ОЭК с «люлькой». Проскользив на льду, он задел стоявшую машину и выломал ей бампер. Водитель нашёл за лобовым стеклом телефон хозяина автомобиля и позвонил, после чего на место происшествия вызвали ГИБДД. Одновременно рядом появилась целая бригада дворников.

Приезда автоинспекции пришлось ждать около 2,5 часов, как рассказал Zelenograd.ru хозяин машины. За это время внезапный субботник по очистке проезда от толстой корки льда был уже почти завершён.

Устроить ДТП — «плохой совет», но он работает. Не пытайтесь повторить это самостоятельно :)

За последние пару недель «электронную приёмную» префектуры действительно наполнили жалобы не только на плохую уборку снега, но и на лёд во дворах и на дорогах Зеленограда. В 16 микрорайоне из-за льда на «зебре» упала зеленоградка, чуть не попав под колёса автобуса. В 3 микрорайоне возле остановки «Музыкальная школа» на пешеходном переходе подскользнулись и упали бабушка с внуком. «[Женщина] долго не могла подняться, машины её объезжали, не останавливаясь», — написала в обращении к властям очевидица происшествия.

Судя по ответам префектуры, гололёд оперативно убирают в местах, указанных в жалобах жителей.

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Обсуждение
Татьяна Федянина
Вчера, 18:59
Сегодня я была на приёме у директора УК "Жилищник Силино" Ивасенко по данной ситуации, оказания "качественных" услуг по благоустройству ( приведение в порядок пешеходных и проездных мест ). Написано заявление и приложена справка от врача траматологического пункта ( зарегистрировано), где зафиксирован ушиб и гематома. При падение пострадал также сотовый телефон. Как Вы думаете, каков был ответ от руководителя мне,пенсионерке 60 лет ??? Начал защищать своих "дворников", подчёркивая, как им тяжело. И ему. Приходите к нам работать дворником,а за материальный ущерб нанесённый его работниками, он не несёт. Буду Ждать ответ согласно закона 59 РФ. Последняя встреча с префектом 06.02.2017г. Его мнение:" Мне тоже не нравиться,что у Вас с апреля 2014г. - 2017г. уже третий директор УК".
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