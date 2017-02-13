Инцидент произошёл возле корпуса 1402, в местном проезде, где был припаркован автомобиль. Мимо него в проезд заезжал автоподъемник ОЭК с «люлькой». Проскользив на льду, он задел стоявшую машину и выломал ей бампер. Водитель нашёл за лобовым стеклом телефон хозяина автомобиля и позвонил, после чего на место происшествия вызвали ГИБДД. Одновременно рядом появилась целая бригада дворников.

Приезда автоинспекции пришлось ждать около 2,5 часов, как рассказал Zelenograd.ru хозяин машины. За это время внезапный субботник по очистке проезда от толстой корки льда был уже почти завершён.

Устроить ДТП — «плохой совет», но он работает. Не пытайтесь повторить это самостоятельно :)

За последние пару недель «электронную приёмную» префектуры действительно наполнили жалобы не только на плохую уборку снега, но и на лёд во дворах и на дорогах Зеленограда. В 16 микрорайоне из-за льда на «зебре» упала зеленоградка, чуть не попав под колёса автобуса. В 3 микрорайоне возле остановки «Музыкальная школа» на пешеходном переходе подскользнулись и упали бабушка с внуком. «[Женщина] долго не могла подняться, машины её объезжали, не останавливаясь», — написала в обращении к властям очевидица происшествия.

Судя по ответам префектуры, гололёд оперативно убирают в местах, указанных в жалобах жителей.