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Бассейн откроется летом в 18 микрорайоне 13.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В июне вместо закрывшейся чайханы «Учкудук» в подвале корпуса 1801 откроется бассейн. Посещать его смогут только члены фитнес-клуба.

Вместо ресторана будет бассейн
фото: columbista.com

Сейчас в подвальном помещении ведутся ремонтно-строительные работ, сообщили Zelenograd.ru в фитнес-клубе «ФизКультЗеленоград». Бассейн действительно планируется открыть в июне, заверили в организации, это не приблизительные, а точные сроки. В бассейне будет 4 дорожки по 25 метров. Чтобы попасть туда, надо приобретать карту фитнес-клуба.

Бассейн обещали в этом здании еще лет десять назад. Земля в 18 микрорайоне под строительство спорткомплекса была передана в аренду ООО «Физкультура» (впоследствии ООО «Спорткомплекс») в 2004 году распоряжением префекта. В 2007-м здесь построили трехэтажное здание, где открыли супермаркет «Атак», различные магазины, банк, ресторан и фитнес-центр. В 2011-м фирм собственника оштрафовали за нарушение разрешенного использование участка. Тогда же «Спорткомплекс» подал заявление в мэрию на выдачу градостроительного плана земельного участка на реконструкцию здания. Тем самым арендатор хотел расширить функции участка — не только спорт, но и торговое, и административное назначение. Это ему удалось: сейчас разрешенное использование участка, согласно данным Росреестра, — объекты размещения крытых физкультурно-оздоровительных комплексов; объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

Префектура подыскала еще одно место для бассейна в 18 микрорайоне: между башнями 1801а,б и Панфиловским проспектом. Участок выставят на торги. Пока желающих построить бассейн в районе Крюково не находится — участок напротив 14 микрорайона, в промзоне Александровка, пять раз пытались продать под строительство ФОКа с бассейном — но безуспешно.

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