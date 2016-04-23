Фитнес-клубы нередко продают абонементы со скидкой до своего открытия, а будущие клиенты рассчитывают на определенный срок начала занятий. Клиент зеленоградского клуба «Зебра» не захотела ждать дольше озвученного срока и обратилась в Роспотребнадзор. Теперь клуб должен вернуть ей 23 тысячи рублей, а самому клубу придется заплатить штраф. Zelenograd.ru разбирался, как фитнес-клуб организует предварительную продажу абонементов и как клиенту вернуть деньги, если обещанное открытие откладывается.
Клуб, под который реконструируют помещение бывшей «Первой ракетки» на Озерной аллее, начал продавать клубные карты в апреле. По данным Роспотребнадзора, женщина заключила договор с «Зеброй» в конце мая. По договору, занятия должны были начаться в сентябре, после окончания реконструкции.
В конце июня, то ли поняв, что в сентябре работы не закончатся, то ли передумав, женщина пошла в клуб, чтобы расторгнуть договор, но ответа не получила. Тогда она обратилась в зеленоградский Роспотребнадзор, который, в свою очередь, инициировал судебное разбирательство. Заочным решением мировой судья удовлетворил иск частично: взыскать с ООО «Гамма Фит» (учредитель клуба) в пользу потребителя уплаченные по договору 23400 рублей и компенсацию морального вреда — 5000 рублей. Учредитель клуба должен также заплатить штраф — половину от суммы, присужденной в пользу потребителя.
Вернул ли клуб деньги, неизвестно. Zelenograd.ru обратился за комментарием в фитнес-клуб «Зебра», но ответа к моменту публикации не получил.
У других клиентов «Зебры» тоже возникают вопросы. «В октябре этого года мы с коллегами купили годовой абонемент в этот спортклуб (по акции со скидкой) с такими планами, что в январе у них откроется бассейн, — пишет жительница в префектуру. — Придя в декабре узнать, в какой стадии строительства находится бассейн, менеджеры клуба нам сказали, что первоначальный проект бассейна не одобрен, и бассейн откроется только в мае-июне 2017 года. Менеджер клуба провела для нас экскурсию по клубу и по месту предполагаемого строительства бассейна. Там вообще не начаты никакие строительные работы».
«В сентябре я и муж приобрели абонемент в фитнес-клуб, который обещали открыть в октябре этого года, — пишет другая женщина. — По сей день там ведутся ремонтные работы, клуб якобы работает в тестовом режиме, в зале поставили несколько тренажеров, групповых занятий нет, сауны нет, бассейн обещали открыть в ноябре, но еще даже не начали строительство. Мы решили расторгнуть с ними договор. Причем деньги в полном объеме они возвращать отказываются. Хотят вычесть за карту, которая не является именной и не была активирована».
Жаловаться в администрацию в данном случае бесполезно — заявителю стопроцентно ответят, что «префектура не вправе вмешиваться в деятельность юридических лиц, ведущих самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность». Хотя кое-что содержательное в ответах может быть. Например, что «в настоящее время исходно-разрешительная документация по обустройству бассейна находится в разработке». То есть, никаких сроков по открытию бассейна пока никто гарантировать не может.
Сетевые спортклубы часто практикуют продажу абонементов и карт задолго до открытия: деньги будущих клиентов — по сути инвестиции в ремонт и оборудование. Но потребители вправе рассчитывать на определенные сроки и строить планы в соответствии с ними. Скандалы вокруг затянувшихся ремонтов, обещанных два года назад бассейнов и вообще закрытых после продаж абонементов клубов нередки.
По «Закону о правах потребителей» (статья 32) человек вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время «при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору». Это значит, что все деньги вернуть не удастся — если клиент клуба отказывается от абонемента через месяц после покупки, то считается, что он этот месяц пользовался его услугами. Хотя никаких услуг фактически не было.
Впрочем, если клуб нарушил заявленные сроки оказания услуг, то судиться можно по статье 28 Закона «Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)» и потребовать либо уменьшения цены за выполнение работы, либо полного возмещения убытков. Здесь оговаривается и случай «…стало очевидным, что работа не будет выполнена в срок». Но это сработает, только если в договоре четко прописаны сроки оказания услуги — например, открытия бассейна или групповых занятий.
Юристы советуют для начала пойти в клуб и написать заявление о возврате денег, указав срок — 10 дней. Если через 10 дней ничего не вернут, составить претензию в двух экземплярах, на одной постараться получить подпись менеджера клуба. Копию направить в Роспотребнадзор. Туда же, как показывает практика, можно обратиться, если клуб проигнорировал заявление о возврате денег, то есть никакого ответа нет. Если Роспотребнадзор не обратится в суд, придется делать это самостоятельно.
Но и в случае решения суда в пользу потребителя получение денег проблематично. Почти каждый фитнес-клуб «Зебра» учрежден разными юрлицами — микропредприятиями с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Например, упомянутое ООО «Гамма Фит» зарегистрировано в феврале 2016 года Натальей Приваловой. Одновременно она зарегистрировала еще четыре ООО «Альфа Фит», «Бета Фит», «Сигма Фит», все по одному адресу — село Николо-Урюпино Красногорского района. Учредитель ряда клубов «Зебра» Сергей Рощупкин зарегистрировал около 20 микропредприятий.
В 2015 году клиенты клуба «Зебра» обращались в Роспотребнадзор с заявлением об обмане потребителей: они приобрели абонементы, а клуб на в доме 21 на Автозаводской просто закрылся. Ведомство обратилось в суд за защитой их прав. В ноябре 2016-го Роспотребнадзор обратился в суд, защищая права клиентов клубов «Зебра на Ленинском», «Зебра Орджоникидзе», «Зебра Профсоюзная», «Спа Курорт Новахово» (Рощупкин является их учредителями). Клубы заключили договоры с потребителями, людям называли сроки окончания строительства, которые не соблюдались, а полностью оплаченные услуги долго не оказывались. Клиенты требовали расторгнуть договоры и вернуть деньги за неоказанные услуги, клубы этого не делали. Мировые судьи удовлетворили все иски.
Судя по исполнительным листам, с ООО «Зебра на Торпедо» не могут взыскать штрафы по предыдущим искам, за закрытый клуб на Автозаводской, — приставы возвращают исполнительные документы с формулировкой «Возвращено взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество».
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