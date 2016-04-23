Абонементы покупали из-за бассейна, который неизвестно когда будет

У других клиентов «Зебры» тоже возникают вопросы. «В октябре этого года мы с коллегами купили годовой абонемент в этот спортклуб (по акции со скидкой) с такими планами, что в январе у них откроется бассейн, — пишет жительница в префектуру. — Придя в декабре узнать, в какой стадии строительства находится бассейн, менеджеры клуба нам сказали, что первоначальный проект бассейна не одобрен, и бассейн откроется только в мае-июне 2017 года. Менеджер клуба провела для нас экскурсию по клубу и по месту предполагаемого строительства бассейна. Там вообще не начаты никакие строительные работы».

«В сентябре я и муж приобрели абонемент в фитнес-клуб, который обещали открыть в октябре этого года, — пишет другая женщина. — По сей день там ведутся ремонтные работы, клуб якобы работает в тестовом режиме, в зале поставили несколько тренажеров, групповых занятий нет, сауны нет, бассейн обещали открыть в ноябре, но еще даже не начали строительство. Мы решили расторгнуть с ними договор. Причем деньги в полном объеме они возвращать отказываются. Хотят вычесть за карту, которая не является именной и не была активирована».



Жаловаться в администрацию в данном случае бесполезно — заявителю стопроцентно ответят, что «префектура не вправе вмешиваться в деятельность юридических лиц, ведущих самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность». Хотя кое-что содержательное в ответах может быть. Например, что «в настоящее время исходно-разрешительная документация по обустройству бассейна находится в разработке». То есть, никаких сроков по открытию бассейна пока никто гарантировать не может.

Сетевые спортклубы часто практикуют продажу абонементов и карт задолго до открытия: деньги будущих клиентов — по сути инвестиции в ремонт и оборудование. Но потребители вправе рассчитывать на определенные сроки и строить планы в соответствии с ними. Скандалы вокруг затянувшихся ремонтов, обещанных два года назад бассейнов и вообще закрытых после продаж абонементов клубов нередки.