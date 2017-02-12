Зеленоградский parkrun в субботу 11 февраля пробежал свой 100-й пятикилометровый забег. О том, кто приходит на лесную поляну за площадью Юности субботними утрами круглый год, какие истории накопил зеленоградский «паркран», кто его герои и какие мечты у его организаторов, Zelenograd.ru расспросил накануне юбилейного забега Ирину Пирогову, вдохновителя и «директора» parkrun Зеленоград. С 2015 года он стал частью глобального движения parkrun, распространённого в разных странах мира.
— Первый старт зеленоградского «паркрана» был 18 марта 2015 года, и в этом году мы 18 марта будем отмечать два года. С нами бегает всё больше людей — на забег в годовщину пришли 117 человек, как на праздник, а когда мы начинали, было человек 30-40. Сейчас в среднем приходят от 60 до 80 человек. Наш «паркран» самый посещаемый среди 14 московских «паркранов».
«Паркран» устроен так, что участники проходят регистрацию на сайте только один раз, перед первым забегом — получают и распечатывают штрих-коды. А дальше с этими штрих-кодами просто приходят на забеги, мы не подсчитываем и не записываем каждый раз, сколько народу пришло на старт.
Более того, с этим же штрих-кодом можно поехать в Москву, на любой забег любого из «паркранов». Можно поехать за границу, где есть такие же «паркраны» — а они есть везде, от Европы до Австралии. Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы попасть в эту всемирную систему.
У нас недавно молодой человек ездил путешествовать и пробежал, кажется, четыре австралийских «паркрана». Другие ребята бежали как-то «паркран» в ЮАР. А к нам в Зеленоград часто приезжают из Питера. Как-то раз приезжали из Англии: был московский международный марафон, и англичане, «паркран-туристы» — сейчас для этого придумали такое название — приехали к нам неожиданно прямо на поляну, сами нас нашли. У молодого человека на спине было написано «250 parkrun», а у девушки — «100 parkrun».
Дело в том, что движение parkrun выпускает специальные футболки, их можно заказать, пробежав от 50 «паркранов». У нас уже есть несколько таких ребят. А 75-летний Борис Бекетов пробежал почти 100 «паркранов», ему осталось 4 забега — он участвовал почти во всех наших «паркранах» с самого начала. Сами футболки, которые высылают из Англии, бесплатные, но нужно оплачивать их доставку. Тут мы хитрим, объединяемся человек по десять и заказываем одну доставку на всех. Уже получили две партии, человек 15 у нас уже козыряют в таких футболках.
Есть и футболки волонтёров — от 25 волонтёрств на забегах. Детям — «юниорам» до 18 лет — вручают футболки за 10 забегов.
В системе можно сравнить свой результат с бегунами-сверстниками по всему миру. Но вообще «паркран» это не совсем соревнования и не ради того, чтобы «показать себя». Это общение, возможность пробежаться и поговорить о своих планах на будущее, о спорте. Я сама всегда говорю: ребята, не надо нестись по трассе, а для тех, кто пришёл первый раз, это может быть просто маленький шажок вперёд.
Очень многие приходят к нам просто размяться, чтобы потом поучаствовать в каких-то соревнованиях. Многие приходят пообщаться, и они нашли себе компанию: кто-то бегал один и стеснялся этого, а теперь ребята тренируются вместе и вместе идут к какой-то цели. «Паркран» объединяет разных людей, каждый находит себе друзей — и это поразительно. У нас уже сложились семейные пары, у кого-то даже дети родились: они у нас познакомились, поженились на годовщину «паркрана», а сейчас бегают с колясочкой.
Наша «волшебная поляна» всем даёт ощущение добра. Люди говорят: «Тут как-то солнечно, хорошо». Кстати, мы научились включать солнышко по утрам в субботу. Внутренние улыбки создают настроение не только у нас внутри, но и вокруг нас — и это реально работает, каждую субботу в 9 часов утра у нас на поляне выглядывает солнце, можете проверить. Ну, или позже, значит, кто-то пришёл не совсем в хорошем настроении, но потом оно улучшилось.
У нас был необыкновенный случай, когда девушка, пробежавшая у нас «паркран», вечером того же дня потеряла кошелек с ключами, деньгами и всем остальным. Она уже потеряла надежду его вернуть, но другой наш «паркрановец» его нашёл и обнаружив в кошельке карточку «паркрана» со штрих-кодом, на которой обычно пишут телефон человека, которому нужно звонить в каких-то экстренных случаях. Это был телефон мужа, и таким образом кошелек вернулся к хозяйке. Потом был еще один очень похожий случай. Поэтому мы всем говорим: носите с собой карточку «паркрана».
Недавно, в январские морозы, мы бежали при температуре -31. 7 января у нас было 23 «сумасшедших» бегуна и пять «сумасшедших» волонтёров, которым было еще холоднее, чем бегунам. Зато мы получили богатый опыт и увидели массу интересных моментов. Получились необыкновенные фотографии: мороз рисовал на лицах обалденный макияж. А главное, люди пришли для того, чтобы быть вместе. «Мы подумали, если мы не придём — вы-то, организаторы, всё равно придёте, поэтому мы и пришли», — говорили они.
Я, конечно, заранее написала всем, как одеться в мороз: нужно закрыть лицо и щеки, дышать обязательно через какую-то поверхность, чтобы руки и ноги были в тепле, одеть двойную одежду, и бежать в свободном темпе, не превышая своих возможностей. И 23 человека потом сказали: спасибо, мы поняли, что мы еще сильнее!
Я создавала «паркран» с мечтой о том, чтобы в Зеленограде когда-нибудь построили легкоатлетический манеж. Это мечта моей жизни, ведь я легкоатлет. Когда мы начинали, я загадала желание, чтобы в городе хотя бы был нормальный стадион — и когда на стадионе МИЭТа положили тартановые дорожки (большой ремонт стадиона МИЭТ начали в 2015 году, полностью обновив стадион — Zelenograd.ru), я пришла в восторг: оказывается, мысли и идеи реализуются, нужно только верить!
Теперь я так же верю, что в Зеленограде будет закрытый беговой манеж для легкоатлетов. Кстати, ребята-зеленоградцы из команды zelrun, которые сейчас организуют зеленоградский полумарафон и другие соревнования, уже начали проводить Track & Field, манежные эстафеты и всё остальное — пошли в том направлении. Я внутренне улыбаюсь и надеюсь, что, может быть, молодежь наша придумает, как реализовать эту мечту.
У нас действительно очень много бегунов, которым сейчас приходится ездить в Москву и поздно возвращаться, чтобы нормально тренироваться. А зимой им просто необходимо тренироваться с манеже. Я и к префекту ходила с этой идеей, но толку пока нет.
Надо сказать, что при растущей популярности у зеленоградцев команда наших волонтёров не очень-то растёт. Временно передать полномочия и руководство не получается — редко, буквально два-три раза, когда мы с мужем уезжали, ребята брали эту ответственность на себя. Все так привыкли, что я этим всем управляю.
Поначалу я и сама стеснялась просить о помощи, это ведь наше детище — «паркран», мы его запустили и сами должны поддерживать. Но волонтёров стало нехватать: однажды на забег пришли всего три волонтёра, были перепутаны все результаты, которые мы обычно скидываем в интернет в течение часа после забега. Нужна большая ответственность от тех, кто стоит «на секундомере» и тех, кто сканирует штрих-коды участников. После этого случая ребята стали относиться к призывам побыть волонтёром более отзывчиво.
Спонсоры у нас не всегда находятся, в основном мы вкладываем в «паркран» свои деньги. Есть фонд пожертвований, в который иногда что-то приходит, но чаще всего люди воспринимают «паркран» как что-то бесплатное, не требующее никаких вложений. Пусть будет так, может быть, со временем это изменится.
На 100-м паркране нам поможет с призами магазин «Декатлон», как дружественный партнёр: они обещали всем раздать баточники, а лучшему кулинару, за лучший костюм и по другим конкурсам вручить семь призов из спортивного инвентаря.
Хотим наградить также «последнюю девушку» и «последнего мужчину» из пробежавших. Идея как раз в том, что в «паркране» необязательно быть первым, можно получить удовольствие в любом случае. Можно пройти всю дистанцию «скандинавской ходьбой» с палочками или просто пешком — и такие результаты мы засчитываем. Это примерно 45 минут на 5 километров, такие были показатели у мужчин.
А еще на юбилейном «паркране» мы специально устроим детские забеги, даже для самых маленьких. Решили символически составить из них число 100: малыши пробегут по прямой, это будет цифра «1», а две группы детей постарше пробегут два круга вокруг поляны — «0» и «0». Эти «100» детскими шагами — наше будущее, пусть дети приходят на нашу поляну, подрастая.
Самым старшим нашим «паркрановцам» уже за 80: в прошлом году с нами бегал 83-летний дедушка, причем бегал очень неплохо. Сейчас бегает дедушка 80-ти лет. И это замечательно, что на «паркране» встречаются люди самых разных возрастов.
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