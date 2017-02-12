Parkrun-туризм и parkrun-семьи

«Паркран» устроен так, что участники проходят регистрацию на сайте только один раз, перед первым забегом — получают и распечатывают штрих-коды. А дальше с этими штрих-кодами просто приходят на забеги, мы не подсчитываем и не записываем каждый раз, сколько народу пришло на старт.

Более того, с этим же штрих-кодом можно поехать в Москву, на любой забег любого из «паркранов». Можно поехать за границу, где есть такие же «паркраны» — а они есть везде, от Европы до Австралии. Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы попасть в эту всемирную систему.

У нас недавно молодой человек ездил путешествовать и пробежал, кажется, четыре австралийских «паркрана». Другие ребята бежали как-то «паркран» в ЮАР. А к нам в Зеленоград часто приезжают из Питера. Как-то раз приезжали из Англии: был московский международный марафон, и англичане, «паркран-туристы» — сейчас для этого придумали такое название — приехали к нам неожиданно прямо на поляну, сами нас нашли. У молодого человека на спине было написано «250 parkrun», а у девушки — «100 parkrun».

Дело в том, что движение parkrun выпускает специальные футболки, их можно заказать, пробежав от 50 «паркранов». У нас уже есть несколько таких ребят. А 75-летний Борис Бекетов пробежал почти 100 «паркранов», ему осталось 4 забега — он участвовал почти во всех наших «паркранах» с самого начала. Сами футболки, которые высылают из Англии, бесплатные, но нужно оплачивать их доставку. Тут мы хитрим, объединяемся человек по десять и заказываем одну доставку на всех. Уже получили две партии, человек 15 у нас уже козыряют в таких футболках.

Есть и футболки волонтёров — от 25 волонтёрств на забегах. Детям — «юниорам» до 18 лет — вручают футболки за 10 забегов.