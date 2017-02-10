Сбор участников на старте объявлен в 8:30, место старта — лесная поляна в парке между 1 и 5 микрорайонами, время — 9:00. Сразу после этого проведут и короткие детские забеги, которые по результатам регистрации будут организованы для трёх возрастных групп: до 3 лет, 3-7 лет, 7-10 лет. На 9:40 после финиша назначена дегустация блюд, конкурс костюмов и награждение в номинациях.

«Parkrun объединяет разные народы и национальности мира, поэтому 100-й забег Зеленограда будет костюмированным. Тематика — народные, интернациональные костюмы мира. Помимо костюмов будет проходить конкурс на самое вкусное блюдо — дегустация Кухни Мира», — сообщают организаторы.

За самый лучший костюм и самое вкусное блюдо кулинарам-бегунам вручат призы. Запланировано еще несколько номинаций награждения. А приятные сюрпризы ждут всех без исключения финишировавших бегунов.