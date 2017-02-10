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100-й зеленоградский «паркран» пройдёт 11 февраля — костюмированный и с детскими забегами 10.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В субботу 11 февраля в Зеленограде состоится 100-й забег движения parkrun Зеленоград, которое уже два года проводит еженедельные бесплатные 5-километровые забеги на время для всех желающих в зеленоградском парке. Юбилейный забег обещают сделать костюмированным, будут специальные забеги для детей — начиная с малышей до 3 лет — и конкурс на самые вкусные домашние блюда, которые съедят во время чаепития после «паркрана».

Сбор участников на старте объявлен в 8:30, место старта — лесная поляна в парке между 1 и 5 микрорайонами, время — 9:00. Сразу после этого проведут и короткие детские забеги, которые по результатам регистрации будут организованы для трёх возрастных групп: до 3 лет, 3-7 лет, 7-10 лет. На 9:40 после финиша назначена дегустация блюд, конкурс костюмов и награждение в номинациях.

«Parkrun объединяет разные народы и национальности мира, поэтому 100-й забег Зеленограда будет костюмированным. Тематика — народные, интернациональные костюмы мира. Помимо костюмов будет проходить конкурс на самое вкусное блюдо — дегустация Кухни Мира», — сообщают организаторы.

За самый лучший костюм и самое вкусное блюдо кулинарам-бегунам вручат призы. Запланировано еще несколько номинаций награждения. А приятные сюрпризы ждут всех без исключения финишировавших бегунов.

Участникам юбилейного забега необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru.

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