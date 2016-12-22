Календарь массовых забегов на наступающий 2017 год подготовили в команде Zelrun, которая уже несколько лет организует Зеленоградский полумарафон и другие соревнования.

30 апреля пройдёт кросс «Спутник», 4 июня — 21-й Зеленоградский полумарафон, 27 августа — Большая зеленоградская эстафета «Юность», которая будет организована впервые, а 1 октября — осенний кросс «Октябрь», который не проводили с 2015 года. По сведениям Zelenograd.ru, календарь событий от Zelrun может стать и еще более насыщенным, но пока конкретной информации нет — это будет сюрпризом нового 2017 года.