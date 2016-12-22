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Объявлены даты массовых забегов команды Zelrun на 2017 год 22.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Календарь массовых забегов на наступающий 2017 год подготовили в команде Zelrun, которая уже несколько лет организует Зеленоградский полумарафон и другие соревнования.

30 апреля пройдёт кросс «Спутник», 4 июня — 21-й Зеленоградский полумарафон, 27 августа — Большая зеленоградская эстафета «Юность», которая будет организована впервые, а 1 октября — осенний кросс «Октябрь», который не проводили с 2015 года. По сведениям Zelenograd.ru, календарь событий от Zelrun может стать и еще более насыщенным, но пока конкретной информации нет — это будет сюрпризом нового 2017 года.

vk.com/zelruncom

В начале 2017 года готовится также обновление сайта zelrun.

«Перерезая зелёную ленточку, мы, наконец, вступаем в Новый год и в новый сезон. Мы волнуемся, потому что не все задуманное осуществили в 2016-м, но амбиций, как видите, не поумерили. Очень ждём вас на наших забегах серии zelrun», — обратились к любителям бега организаторы соревнований.

В 2016 году кросс Спутник (5 и 15 км) собрал 700 человек, Зеленоградский полумарафон (7 и 21 км) — 1800 человек. С каждым годом количество участников каждого из забегов вырастает примерно в полтора раза, как рассказали Zelenograd.ru в команде Zelrun.

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