Как обычный человек может организовать соревнования на несколько сотен участников, например, массовый городской забег? Зеленоградскому полумарафону и его организаторам посвящено интервью портала the-challenger.ru, который публикует серию статей о героях бегового движения в России и организаторах самых интересных локальных забегов.

Полумарафон в Зеленограде проводится с конца 90-х, но три года назад его организацию полностью взяла на себя молодая команда zelrun. В мае 2016 года 20-й полумарафон по улицам города пробежали 730 человек и ещё около 600 человек приняли участие в забеге-спутнике на дистанции семь километров. Кроме того, в рамках Зеленоградского полумарафона прошёл бесплатный детский забег на 500 метров. На финише все участники получили заветные медали.

О том, как провести крупное соревнование в своём городе и с какими трудностями предстоит столкнуться (а ещё о том, насколько важна любая поддержка), рассказал один из участников команды Zelrun — Денис Мурашов.