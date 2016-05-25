Как обычный человек может организовать соревнования на несколько сотен участников, например, массовый городской забег? Зеленоградскому полумарафону и его организаторам посвящено интервью портала the-challenger.ru, который публикует серию статей о героях бегового движения в России и организаторах самых интересных локальных забегов.
Полумарафон в Зеленограде проводится с конца 90-х, но три года назад его организацию полностью взяла на себя молодая команда zelrun. В мае 2016 года 20-й полумарафон по улицам города пробежали 730 человек и ещё около 600 человек приняли участие в забеге-спутнике на дистанции семь километров. Кроме того, в рамках Зеленоградского полумарафона прошёл бесплатный детский забег на 500 метров. На финише все участники получили заветные медали.
О том, как провести крупное соревнование в своём городе и с какими трудностями предстоит столкнуться (а ещё о том, насколько важна любая поддержка), рассказал один из участников команды Zelrun — Денис Мурашов.
Согласование перекрытия дорог, аренда стартовой площадки — подобные вещи подразумевают кучу бюрократических нюансов, но когда знаешь, к кому и в какой последовательности обращаться, всё становится довольно просто. К тому же администрация города в целом не против проведения забега и даже оказывает посильную помощь.
Проблема в том, что у нас каждый год новая трасса. С этим мы активно боремся и хотим, наконец, утвердить постоянный, красивый маршрут, чтобы люди, которые приезжают к нам регулярно, могли проследить свою динамику.
Без преувеличения могу сказать: в условиях «замкадства», особенно когда организуешь мероприятие в свободное от основной работы время, партнёров найти очень сложно. Несмотря на то что беговое сообщество подвижно, да и локация, по сути, не играет большой роли, спонсоры, как правило, не погружены в тему, для них Зеленоград не в фокусе.
Друзья, нам очень нужна ваша помощь! Все желающие внести свой вклад в Юбилейный 20й Зеленоградский полумарафон приглашаются стать соорганизаторами забега,- стать частью команды, которой предстоит решать самые разные задачи: от разметки трассы забега до выдачи стартовых пакетов участникам. Если ты хочешь стать волотнером забега- пиши или звони сюда: +7(926)3495611 Мария или заполняй форму (активная ссылка в шапке профиля)
С каждым годом появляется всё больше предложений от представителей малого бизнеса — они предлагают завалить стартовые комплекты участников купонами на пятипроцентную скидку, но подобное взаимодействие вряд ли можно назвать партнёрством. Мы даже придумали универсальное письмо с ответом на такие предложения. И да — если крупные партнёры всё-таки появлялись, то исключительно благодаря «сарафанному радио».
Частенько нас спрашивают, сколько денег мы получаем с одного забега. Многие искренне думают, что мы работаем за зарплату. Людям непонятны наши мотивы. Честно, иногда они и нам самим непонятны. Это такой творческий хайп: может, ты и продашь свою картину дорого, но рисуешь ты явно не для этого. Мы не кичимся тем, что работаем на энтузиазме, но если будет доход — мы только «за». Хотя признаюсь: иногда, когда родственники язвят на тему нашего «хобби», бывает неприятно.
Что касается волонтёров, то ими в основном являются наши друзья. Это очень удобно, так как обычно волонтёр — крайне необязательный человек, а друг, в отличие от него, хоть и сто раз пожалеет о том, что согласился, но всё-таки придёт к шести утра тебе на подмогу (конечно, проклиная тот день, когда в первом классе сел с тобой за одну парту).
Зеленоградский полумарафон и вообще все забеги, которые проводит наша команда (помимо Зеленоградского полумарафона ребята организуют кросс «Спутник», кросс «Октябрь» и благотворительный забег #DressDoesntSayYes. — Прим. the-challenger.ru) — для нас в первую очередь это повод встретиться. Это как пикник, только круче. Такой спортивный субботник. Мы все дружим с детства, но из-за дикой загруженности всякими бытовыми глупостями очень редко видимся. Полумарафон для многих из нас стал единственным поводом или способом в полной мере пообщаться со старыми друзьями.
Всё, что у нас есть — от деревянной конструкции под камеру хранения до дизайн-макета медалей, — делают наши друзья. Так как многие из них — люди творческих профессий, мы можем позволить себе менять дизайнеров каждый год. В последнее время появилась возможность благодарить друзей финансово, и это очень важный для нас шаг. А для прошлого кросса «Спутник» мы придумали медаль сами.
На подготовку хорошего забега нужно не меньше трёх месяцев (хотя, конечно, если у вас нет ограничений в бюджете, то сроки могут значительно сократиться). Именно столько времени потребуется на изготовление и доставку медалей из Китая. Плюс параллельно с этим вы должны договориться о перекрытии трассы, заказать футболки и найти волонтёров. Полумарафон мы обычно начинаем готовить осенью — получается, за полгода до старта.
Забег должен оставаться в первую очередь спортивными мероприятием, а это значит — точно выверенная трасса, строгое следование регламенту (или программе) соревнования, чёткий тайминг. Это основа, которой, к сожалению, многие организаторы часто пренебрегают. Мы не зануды, но приоритеты неизменны: спортивная часть — важно, фотографии на финише — неважно. Медали с некрасивой лентой — плохо, но задержка старта — катастрофа.
В последнее время стало модно проводить так называемые трейлы (забеги по пересечённой местности, в Московском регионе чаще всего они проходят в лесу), потому что организация подобных мероприятий не требует больших финансовых вложений и в принципе менее энергозатратна. При этом всё скатилось в «масс-маркет», где качество продукта — дело десятое, и на первом месте — красивая упаковка. Хотя с упаковкой тоже бывают проблемы.
Как вам стартовый номер юбилейного Зеленоградского полумарафона? Мы признали его самым красивым из всех (тчк). Весь дизайн #ZELRUN делают для нас ребята из LUCKY III http://www.lucky3.ru/, в частности Егор Красноперов! Мы— преданные фанаты его таланта. СПАСИБО! Также нам очень помогает наш дружище Дима Кожевников, на него приходятся самые срочные "удары". Мы— преданные фанаты Димана. СПАСИБО! Нам важно называть их имена, делиться с вами настоящими профессионалами. И просто потому, что #zelrun— это про друзей! Фото: @digigdi
Я думаю, что всё в мире должно быть бесплатным, но в нынешних условиях, увы, это невозможно. Организатор покупает медали, арендует шатры, заказывает хронометраж — все эти вещи стоят немалых денег, которых у обычного, среднестатистического человека (а именно таким человеком и является организатор) нет. Мы, например, большинство своих забегов делаем в кредит. Другой вопрос, что, как мы уже было сказано, многие организаторы сейчас играют нечестно: просят взнос, как на лучших стартах, а делают всё посредственно.
Досадно, что редкий участник обращает внимание на то, что в одном месте ты за 1500 рублей получаешь чуть ли не «посылку от бабушки из Брянска», где и носки, и банка варенья, и деньги в пачке с травяным сбором, а в другом — бумажный номер и всё. Но есть хорошие олдскульные старты, которые нам очень импонируют. Там взнос 300 рублей, пустой пакет, но удовольствия — выше крыши. Такие забеги тоже нужны.
Текст: Светлана Кантонистова, the-challenger.ru
(на правах перепечатки)
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